Сергей Танчинец впервые ответил, когда сыграет свадьбу с невестой-пиарщицей

Сергей Танчинец с невестой / © instagram.com/sergii_tanchynets

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Солист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец впервые высказался о новом этапе в отношениях с пиарщицей Юлианой Корецкой.

Так, исполнитель в начале июля сделал предложение возлюбленной во время романтического путешествия в Карпаты. Тогда счастливая Юлиана продемонстрировала кольцо и призналась, что ответила согласием. Но больше подробностей не разглашала. В итоге Танчинец сделал это за нее.

Музыкант в новом интервью для М1 дал ответ на популярный вопрос о свадьбе и заинтриговал, как скоро она состоится. Сергей говорит, что откладывать на после победы в войне Украины они не собираются. Но все же конкретной даты парочка пока не называет. Артист признался, что объявят о бракосочетании уже после того, как это произойдет.

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Сергей Танчинец с невестой

"Я сейчас мог бы сказать, что это будет после победы. Но, вероятно, это еще не скоро будет, к сожалению. Поэтому мы найдем время в концертном графике, организуем это действо и потом сообщим", — заинтриговал лидер "Без Обмежень".

В то же время о недавнем предложении Сергей также высказался и признался, что в тот момент "волновался, как и любой другой мужчина".

Напомним, недавно рэпер OTOY назвал дату своей свадьбы с известной бизнесвумен и раскрыл, как во время войны ему удалось сделать предложение за границей.