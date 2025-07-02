Сергей Танчинец женится во второй раз: как солист "Без Обмежень" сделал предложение новой возлюбленной

Сергей Танчинец с возлюбленной Юлианой / © instagram.com/sergii_tanchynets

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Солист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец женится во второй раз.

В своем Instagram музыкант объявил о переменах в личной жизни. В частности, артист сделал предложение новой возлюбленной, пиарщице Юлиане. Девушка уже опубликовала фото, где она в черном платье позирует на фоне гор Карпат. Юлиана держала в руках большой букет розовых пионов и демонстрировала кольцо на безымянном пальце. Возлюбленная Сергея Танчинца ответила ему согласием.

"Миллион миллиардов да", - подписала фотографии избранница исполнителя.

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Возлюбленная Сергея Танчинца / © instagram.com/sergii_tanchynets

Сейчас влюбленных активно поздравляют в фотоблоге. Теплые слова парочке пишут немало знаменитостей. В частности, с помолвкой Сергея Танчинца и Юлиану поздравили Злата Огневич, Tayanna, Екатерина Репяхова и многие другие.

Сергей Танчинец сделал предложение новой возлюбленной / © instagram.com/sergii_tanchynets

Отметим, для лидера группы "Без Обмежень" этот брак станет вторым. До этого почти 15 лет Сергей Танчинец находился в официальных отношениях с женщиной Анной. В сентябре 2023-го пара объявила о разрыве. Вместе они воспитывают сына и дочь.

Отношения с пиарщицей Юлианой музыкант рассекретил в мае 2024 года. Сколько они находятся вместе, точно неизвестно. Летом этого года влюбленные обручились.

Напомним, недавно певец Макс Барских на своем концерте позвал замуж фанатку. Правда, есть один нюанс.

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