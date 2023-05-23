Сергей Жадан и Кристина Соловий подогрели слухи о романе чувственным выступлением в дуэте

Лидер группы "Жадан и собаки" и писатель Сергей Жадан и певица Кристина Соловий продолжают подогревать интерес поклонников к своему роману.

Пара снова появилась на публике вместе и, более того, подарила фанам совместное чувственное выступление. Жадан и Соловий спели вместе во время презентации артбука писателя "Птах: вірші, що стали піснями".

На сцене Львовской оперы 48-летний музыкант и 30-летняя певица снова показали химию среди них. Жадан и Соловий пели друг против друга и почти слились в поцелуе.

Напомним, слухи о романе музыканта с младшей на 18 лет певицей появились после того, как их заскочили во время прогулки по парку — Сергей и Кристина держались за руки и мило общались. К тому же тогда же стало известно о том, что Жадан расстается со своей женой Ириной Куницыной после 15 лет брака.

Кстати, недавно Кристина Соловья прокомментировала слухи вокруг их романа с писателем.

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