Сергей Жадан и Кристина Соловий подогрели слухи о романе нежными объятиями

Пара вместе выступила на концерте во Львове.
Лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан и певица Кристина Соловий все больше подогревают слухи о своих романтических отношениях.
Свою близость артисты показали и на концерте группы во Львове. Внимание фанатов привлек общий дуэт Соловий и Жадана на сцене, во время которого пара демонстрировала свои чувства.
На протяжении всего выступления Жадан не сводил взгляда с 30-летней певицы, они держались рядом и даже показали нежные объятия. Видео с концерта появилось на страницах поклонников в Сети.
@lalinaby #львов #концерт #желанныесобаки #сергийжадан #жадан #соловейхристина ♬ оригинальный звук — Алина
Отметим, что артисты пока официально не подтвердили свой роман, однако фаны уверены, что между парой есть чувства. Слухи об отношениях Жадана и Соловий начали распространяться после того, как их заметили во время прогулки по Львову — они прогуливались по парку, держась за руки.
К тому же в последнее время певица и писатель часто появляются вместе на разных мероприятиях. Недавно они анонсировали еще одно совместное выступление в благотворительных целях.
Читайте также: