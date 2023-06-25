Сергей Жадан и Кристина Соловий подогрели слухи о романе нежными объятиями

Лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан и певица Кристина Соловий все больше подогревают слухи о своих романтических отношениях.

Свою близость артисты показали и на концерте группы во Львове. Внимание фанатов привлек общий дуэт Соловий и Жадана на сцене, во время которого пара демонстрировала свои чувства.

На протяжении всего выступления Жадан не сводил взгляда с 30-летней певицы, они держались рядом и даже показали нежные объятия. Видео с концерта появилось на страницах поклонников в Сети.

Отметим, что артисты пока официально не подтвердили свой роман, однако фаны уверены, что между парой есть чувства. Слухи об отношениях Жадана и Соловий начали распространяться после того, как их заметили во время прогулки по Львову — они прогуливались по парку, держась за руки.

К тому же в последнее время певица и писатель часто появляются вместе на разных мероприятиях. Недавно они анонсировали еще одно совместное выступление в благотворительных целях.

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