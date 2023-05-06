Сергей Жадан и Кристина Соловий впервые вместе появились на публике на фоне слухов о романе

Писатель, лидер групп " Жадан и Собаки " и "Линия Маннергейма" Сергей Жадан и певица Кристина Соловий подогрели слухи о своем романе.

Во Львове состоялась презентация артбука писателя "Птах: вірші, що стали піснями", которую посетили друзья музыканта. Среди приглашенных гостей была и Соловий.

Сергей Жадан и Кристина Соловий

Во время пресс-конференции Сергей и Кристина сидели рядом и время от времени обменивались короткими фразами и улыбками.

Сергей Жадан и Кристина Соловий

Комментировать свои отношения 48-летний писатель и 30-летняя певица не торопятся. Впрочем, поклонник и уверены, что между ними уже давно проскочила искра.

Кстати, во время презентации книги Жадан анонсировал концерт, на котором будут выступать артистки, исполняющие его стихи и песни. Не исключено, что скоро фаны смогут увидеть звездный дуэт вместе на сцене.

Напомним, что слухи о романе Жадана и Соловий начали ходить еще после выхода откровенного клипа певицы "Юність", в котором они с поэтом сыграли влюбленных и показали страстные поцелуи. Тогда звезды заявили, что это была только хорошая актерская игра.

Сергей Жадан и Кристина Соловий в клипе певицы

Однако на днях пара заскочили во время тайного свидания – Сергей и Кристина держались за руки во время прогулки по парку. Тогда же стало известно, что писатель подал на развод с супругой Ириной Куницыной после 15 лет брака.

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