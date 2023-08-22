Сергей Жадан на фоне слухов о романе с Кристиной Соловий ответил, есть ли между ними любовь

Лидеру группы "Жадан і Собаки", музыканту и писателю Сергею Жадану уже не один месяц приписывают роман с певицей Кристиной Соловий.

Многих поклонников интересует вопрос, что же между ними на самом деле происходит. Поэтому в эфире "Сніданку з 1+1", где Жадан был гостем, ведущая Людмила Барбир спросила, действительно ли между музыкантом и певицей есть любовь и какие у них в будущем не творческие планы.

"У вас любовь сейчас? И есть ли планы не на творческое будущее?" – поинтересовалась Людмила Барбир у Сергея Жадана.

Сергей Жадан и Кристина Соловий / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy

Музыкант дал "исчерпывающий ответ на вопрос". Сергей Жадан рассказал, что они с Кристиной Соловий вскоре запремьерят новую совместную песню и уже даже сняли клип на нее. А вот их роман певец отказался комментировать. К слову, Жадан ни опроверг слухи об отношениях с Соловий, ни подтвердил их.

"У нас в будущем новая песня. Снимали клип, поэтому ждите премьеры. Мне кажется, это исчерпывающий ответ на ваш вопрос", — ответил писатель.

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Слухи о романе Сергея Жадана и Кристины Соловий – что известно

Знаменитостям начали приписывать роман после того, как в клипе исполнительницы они слились в страстном поцелуе. После этого Жадана и Соловий якобы застали на тайном свидании. По крайней мере, пара, которая внешне очень похожа на знаменитостей, гуляла по парку, держась за руки.

Сергей Жадан и Кристина Соловий во время свидания / Фото: instagram.com/artyleriya_

Кроме того, музыкант и исполнительница неоднократно вместе выступали на сцене. Такими выступлениями они еще больше подогревают слухи о романе, ведь могут дарить друг другу нежные объятия, что у фанатов складывается такое впечатление, будто они действительно влюблены друг в друга.

Сергей Жадан и Кристина Соловий в клипе певицы

Недавно Сергей Жадан развелся с женой, с которой прожил в браке 15 лет. У экс-влюбленных есть совместная 10-летняя дочь Мария.

Сергей Жадан с экс-женой и дочерью

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