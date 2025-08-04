Сергей Жадан на фоне слухов о романе с нардепкой Бобровской раскрыл, какие на самом деле между ними отношения

Сергей Жадан и Соломия Бобровская

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Поэт и лидер группы "Жадан і Собаки" Сергей Жадан прокомментировал слухи о романе с нардепкой Соломией Бобровской.

Соответствующие сплетни распространились в 2024 году. Тогда Соломия Бобровская снялась вместе с Сергеем Жаданом для обложки альбома группы "Жадан і Собаки" – "Злий". В Сети начали подозревать, что это якобы намек на отношения.

Ни Сергей Жадан, ни Соломия Бобровская слухи не комментировали. Наконец, на проекте "У ліжку" поэт признался, что на самом деле их связывает. Знаменитость уверяет, что они с нардепкой просто друзья, и не больше. Бобровская якобы появилась на обложке альбома коллектива, чтобы таким образом потроллить сплетников и "желтую прессу".

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Сергей Жадан и Соломия Бобровская

"Мы с Соломией давние друзья, я ее очень люблю и уважаю. И соответственно ее присутствие там (на обложке - прим. ред.) было очень естественным. Там перед тем, как пошла волна этих дурацких попыток что-то придумать, что-то приписать, ей тоже кто-то писал о нашем романе. И я ей сказал: "Так подыграем благодарному журналистскому сообществу". И пригласил ее сняться. Он, как человек с хорошим чувством юмора и самоиронией, подыграла мне", - заверил поэт.

Отметим, что ранее Сергей Жадан находился в отношениях с певицей Кристиной Соловий. Артистка признавалась, что их роман начался, когда она встречалась с другим, а поэт был женат. Впрочем, эти отношения тоже долго не продержались. Соловий призналась, что влюбилась в другого, а писатель узнал о ее измене.

Сейчас Сергей Жадан не находится в отношениях. Музыкант воспитывает двоих детей от бывших жен. Недавно артист высказался о наследниках и признался, как реагирует на возможную мобилизацию сына.