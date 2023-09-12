Сергей Жадан на фоне слухов о романе с Соловий заинтриговал фото с девушкой, похожей на певицу

Лидер группы "Жадан і Собаки", музыкант и писатель Сергей Жадан в очередной раз подогрел слухи о романе с певицей Кристиной Соловий.

В этот раз поводом для таких сплетен стало опубликованное артистом фото в соцсетях. На снимке Сергей Жадан позировал с девушкой в Черновцах у дома, где родился поэт Пауль Целан.

"Стихотворения Целана лучше всего читать у дома Целана. Целан дальше смущает и завораживает", — подписал фото музыкант.

Сергей Жадан с девушкой, похожей на Кристину Соловий / Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Тем временем пользователи обратили внимание на девушку, которая позировала рядом с Сергеем Жаданом. Некоторые узнали в ней именно Кристину Соловий, с которой писателю в последнее время активно приписывают роман. В частности, девушка была одета в розовую кофту в полоску, а на ее распущенных волосах красовался немалый бант. Как отметили пользователи, судя по росту и прическе, не сложно догадаться, кто позировал рядом с Жаданом: "Что это за девушка с бантом", "судя по росту, не сложно догадаться", "такие красивые".

Кстати, бдительные юзеры заметили, что Кристина Соловий ранее публиковала фото в такой же розовой кофточке в полоску, в которой была одета девушка, которая прогуливалась с музыкантом в Черновцах.

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Напомним, с мая Кристине Соловий и Сергею Жадану активно приписывают роман. Знаменитости не комментируют эти слухи, но своим поведением активно их подогревают. Недавно у Сергея Жадана напрямую спросили, есть ли между ним и певицей любовь. Артист дал исчерпывающий ответ на вопрос о его личной жизни.

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