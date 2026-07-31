Сергей Жадан назвал единственный город в Украине, в котором отказывается давать концерты со своим коллективом

Сергей Жадан / © www.facebook.com/serhiy.zhadan

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Украинский писатель, поэт, музыкант и военнослужащий Сергей Жадан сделал неожиданное признание о гастрольной деятельности группы «Жадан і Собаки».

Артист со смехом рассказал, что коллектив пока не планирует выступать в Чернигове. Причиной такого решения стали сразу три неудачных концерта, которые, по словам Жадана, прошли именно в этом городе.

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По словам музыканта, после первого не слишком удачного выступления группа решила вернуться, чтобы изменить впечатление. Однако и вторая попытка не принесла желаемого результата. Впоследствии коллектив дал еще один концерт, но он оказался неудачным.

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«Три худшие выступления в нашей карьере были именно в Чернигове. После первого неудачного выступления подумал, что следует сломать (систему — прим. ред.). Мы сделали второе. Оно было неудаченое. Мы сделали третее — и тоже было неудачным. К сожалению», — поделился Сергей Жадан в интервью шоу «СучЦукрМуз».

Сергей Жадан / © www.facebook.com/serhiy.zhadan

В то же время, артист не стал уточнять, что именно стало причиной таких неудач, оставив подробности за кулисами. Несмотря на это, музыкант подчеркнул, что его слова никак не касаются самого Чернигова или его жителей. Наоборот, Жадан подчеркнул, что с большим уважением относится к городу и живущим там людям.

«Но это со всем уважением к самому городу и людям, которых я очень люблю. Там живут очень прекрасные люди. Ничего личного. Просто есть такая вещь», — добавил музыкант.

Напомним, недавно Сергей Жадан неожиданно раскрыл свое неоднозначное отношение к современной украинской музыке и что возмущает его больше всего.

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