Сергей Жадан ошеломил суммой, собранной для Харькова на концерте в Париже

Украинская рок-группа "Жадан і Собаки" во главе с солистом Сергеем Жаданом отыграл благотворительный концерт во Франции.

В частности, на мероприятие пришли многие, что все билеты были выкуплены, а в зале не было свободных мест. Впрочем, людей могло быть и больше, некоторых просто не пропустили на концерт, из-за чего Жадану очень досадно.

Концерт группы "Жадан і Собаки" в Париже / Фото: facebook.com/pg/serhiy.zhadan

"Дорогие братья и сестры в Париже, благодарим вас за гостеприимство, любовь и солд-аут. Искренне извиняемся перед теми, кто не смог попасть в зал — мы честно долго ссорились с организаторами, но мы здесь гости", — рассказал музыкант.

Впрочем, результат благотворительного концерта был существенным. Артистам удалось собрать немалую сумму для Харькова.

"Еще 1800 евро для Харькова", – прокомментировал Жадан.

Сергей Жадан / Фото: facebook.com/pg/serhiy.zhadan

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