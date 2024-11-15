Сергей Жадан показал свежее фото Лины Костенко: как выглядит 94-летняя поэтесса сейчас

Писательница достаточно редко появляется на публике.
Писатель Сергей Жадан пришел в гости к выдающейся украинской поэтессе Лине Костенко.
В своем фотоблоге Жадан порадовал фанов неожиданной новостью. Так, впервые за последние годы Лина Васильевна согласилась дать интервью. По словам поэта, этот разговор будет очень содержательным и интересным в контексте войны и выдающихся фигур.
"Поговорили с Линой Васильевной о 1920-х и 1960-х, о Тычине и Бажане, Кочуре, Лукаше и Винграновском, о воспоминаниях и переводах, о Харькове и творческих планах. И, конечно же, о войне, которая продолжается. Мудрая и светлая женщина", — поделился впечатлениями Сергей.
В то же время писатель опубликовал их общую фотографию. На изображении знаменитости предстают, вероятно, дома у Лины Васильевны. Позади них виднеется шкаф с книгами и архивными фото молодой Лины Костенко. В руках они держат книги друг друга, которыми обменялись в качестве подарков.
В комментариях юзеры не смогли скрыть своего счастья от такого события и уже спрогнозировали, что разговор точно войдет в историю.
- Кажется, что это самая ожидаемая встреча десятилетия!
- Какие вы прекрасные! Обожаю и спасибо, что вы есть!
- Это же надо так, на фото два единственных моих кумира
- Вот это неожиданность! Невероятная новость
Напомним, недавно 87-летняя актриса Ада Роговцева попала в больницу. Дочь величайшей артистки рассказала о состоянии мамы.
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