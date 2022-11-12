Сергей Жадан показал уничтоженную оккупантами квартиру, в которой он жил в Харькове: "Дыра в крыше"

Лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан показал, что российские оккупанты сделали с домом, в котором он когда-то жил.

Поэт побывал на Северной Салтовке в Харькове, где почти все дома были разрушены в результате вражеских обстрелов. Не обошло несчастье и бывшую квартиру Жадана.

На фото, которым Сергей поделился в соцсетях, он позировал на фоне уничтоженного здания, в котором отсутствуют несколько этажей.

"Был вчера на Северной Салтовке, зашел посмотреть на нашу бывшую квартиру. Вот она там, где дыра в крыше, на последнем этаже. Прожили там несколько лет. Россияне несколько месяцев обстреливали этот район. Российское общество, насколько помню, особо не отрицало". Это так, к разговору о российской демократической оппозиции", — рассказал Жадан.

Сергей Жадан / Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

В родном городе Харькове также удалось побывать певцу Владимиру Дантесу, который не смог сдержать слез от увиденного там.

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