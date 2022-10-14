Сергей Жадан получил почетную награду за оборону Харькова

Украинский писатель и певец с начала войны активно помогает ВСУ и волонтерам.
Поэт и лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан получил памятную медаль за оборону города-героя Харькова во время полномасштабной войны в Украине.
Радостной новостью писатель поделился на своей странице в Instagram в День защитников и защитниц.
"Служу Народу Украины", — лаконично подписал фотографию с наградой Жадан.
Поклонники поэта поздравили его в комментариях под фото и отметили, что он получил эту награду заслуженно.
- Большая благодарность народу Украины!
- Поздравляю с заслуженной наградой!
- Вы очень многое сделали для жителей города.
Напомним, что с начала полномасштабной войны Жадан оставался в Харькове, где помогал вооруженным силам и волонтерам. Кроме того, вместе со своей музыкальной группой исполнитель давал благотворительные концерты за границей и в Украине. На одном из концертов группы к Жадану подошел мальчик, попросивший музыканта передать деньги бойцам украинской армии.
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