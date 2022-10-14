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Сергей Жадан получил почетную награду за оборону Харькова

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Сергей Жадан получил почетную награду за оборону Харькова

Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Украинский писатель и певец с начала войны активно помогает ВСУ и волонтерам.

Поэт и лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан получил памятную медаль за оборону города-героя Харькова во время полномасштабной войны в Украине.

Радостной новостью писатель поделился на своей странице в Instagram в День защитников и защитниц.

"Служу Народу Украины", — лаконично подписал фотографию с наградой Жадан.

© instagram.com/serhiy_zhadan
Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Поклонники поэта поздравили его в комментариях под фото и отметили, что он получил эту награду заслуженно.

  • Большая благодарность народу Украины!
  • Поздравляю с заслуженной наградой!
  • Вы очень многое сделали для жителей города.

Напомним, что с начала полномасштабной войны Жадан оставался в Харькове, где помогал вооруженным силам и волонтерам. Кроме того, вместе со своей музыкальной группой исполнитель давал благотворительные концерты за границей и в Украине. На одном из концертов группы к Жадану подошел мальчик, попросивший музыканта передать деньги бойцам украинской армии.

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