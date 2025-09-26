ТСН в социальных сетях

Сергей Жадан публично подколол бывшую возлюбленную Кристину Соловий, с которой разошелся из-за ее измены

Писатель обратился к артистке в Сети.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сергей Жадан и Кристина Соловий

Писатель и музыкант Сергей Жадан публично подколол бывшую возлюбленную, певицу Кристину Соловий.

У исполнительницы состоялась премьера новой песни, которая получила название "Галіція". Конечно же, артистка сейчас активно распространяет информацию об этом. В соцсети X певица опубликовала обложку композиции, где она изображена с фатой. Кристина Соловий процитировала строки из песни американской исполнительницы Ланы Дель Рей и продемонстрировала свой украинский вариант.

"В Украине мы говорим: "Мои слезы на вкус как березовый сок "Галиция", - отметила артистка.

На пост отреагировал писатель Сергей Жадан. В комментариях он подколол артистку, написав "такое себе". То ли Сергей Жадан не оценил песни, то ли шутки Кристины Соловий, то ли вкус березового сока - остается загадкой.

Сергей Жадан подколол Кристину Соловий

Роман Кристины Соловий и Сергея Жадана - что известно

Пара рассекретила свой роман в 2023 году, хотя он начался еще в 2022-м, когда артистка находилась в отношениях, а писатель был женат. Они вместе выступали на сцене и даже выпустили совместную песню. Однако, их история любви не имела счастливого конца. Кристина Соловий влюбилась в другого и начала с ним встречаться. Отношения певицы с писателем закончились после того, как он узнал о ее измене.

