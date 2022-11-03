Сергей Жадан рассказал, как пропустил прилет ракеты поблизости: "Изменилось восприятие многих вещей"

Поэт заслушался музыку и не заметил, что происходит за окном.

Лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан рассказал о случае, который произошел с ним недавно и поразмышлял о том, как изменилось восприятие мира во время войны.

На своей странице в Instagram писатель поделился фотографией задымленного города и вспомнил, как пропустил прилет вражеской ракеты неподалеку, потому что слушал музыку. Жадан решил, что звук прилета – это музыкальный эффект группы Pink Floyd.

"Слушаем вчера Пинк Флойд. Вдруг становится много низких. "Какие у них интересные звуковые эффекты в 70-х были", — говорю. Затем доходит, что это был прилет. За эти месяцы изменилось чувство и восприятие многих вещей. Внутренне напрягаешься на каждый резкий уличный возглас и не замечаешь дыма за окном. Берегите себя. Доброе утро", — рассказал Сергей.

Напомним, недавно Сергей Жадан показал кучу денег, которые коллективу удалось собрать во время благотворительных концертов на нужды ВСУ.

Читайте также: