Сергей Жадан рассказал, сколько денег для нужд ВСУ собрал во время своего выступления в Нью-Йорке

Украинский поэт Сергей Жадан находится в благотворительном туре по городам США.

Жадан поехал в двухнедельный творческий тур "Благотворительных поэтических вечеров", на которых собирает средства в поддержку ВСУ.

В воскресенье музыкант провел поэтический вечер в Нью-Йорке, в Народном доме на Манхэттене, где собрал сотни зрителей. Поэт прочитал стихи из старых и новых сборников, в частности из цикла стихов о современной войне, и призвал поддержать средствами Вооруженные Силы Украины.

Сергей Жадан с благотворительным концертом в Нью-Йорке

На благотворительном аукционе были проданы боевые знамена добровольческого формирования "Хартия" с подписями бойцов, две книги Жадана с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, диск "Жадан и Собаки", блоки почтовых марок "российский военный корабль…" с подписью поэта. Общая сумма собранных средств из первых двух выступлений составила более 10 тыс. долларов.

Сергей Жадан с благотворительным концертом в Нью-Йорке

Сергей Жадан с благотворительным концертом в Нью-Йорке

Сергей Жадан с благотворительным концертом в Нью-Йорке

Также в одном из клубов Нью-Йорка Жадан выступил на одной сцене с лидером группы Гоголь Бордело Евгением Гудзьом и объявил о создании совместной песни вместе.

Сергей Жадан и Евгений Гудзь

Отметим, что 10-19 марта в театре La MaMa состоится премьера мюзикла "Радио 477", которую в 1929 году поставил в Харькове театр Леся Курбаса "Березиль". Считалось, что музыка и слова этого произведения утрачены, но, как объяснила руководительница художественной группы "Яра", режиссер постановки Вирляна Ткач, восемь лет назад она нашла партитуру в харьковском архиве. Поэзию к современному варианту мюзикла написал Жадан, музыку – американский композитор Энтони Колман.

Напомним, ранее Сергей Жадан записал видеообращение из Нью-Йорка, в котором прокомментировал новые распоряжения Министерства культуры и цифровой трансформации после побега стендапера Андрея Щегеля за границу. Жадан подчеркнул, что очень важно выпускать артистов за границу, ведь за границей у них есть возможность собирать деньги в поддержку армии и украинцев, пострадавших во время полномасштабной войны.

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