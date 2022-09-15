Сергей Жадан растрогал историей, как маленький мальчик принес ему деньги на ВСУ

Поэт и музыкант Сергей Жадан вспомнил одну историю, которая случилась с ним во время благотворительного концерта.

Лидер группы "Жадан і собаки" Сергей Жадан активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты.

В частности, музыкант рассказал, как во время одного из своих выступлений к нему подошел маленький мальчик. Он принес Сергею 500 гривен, чтобы тот передал их ВСУ.

"На один из концертов пришел мальчик с мамой, принес 500 гривен на ВСУ", — рассказал Жадан.

В целом поэт отметил, что против России воюют все украинцы, каждый помогает одолеть врага на своем фронте.

"Россияне, когда вываливают свои истерики о том, что с ними воюет НАТО, упорно и самоубийственно не видят этой простой вещи – против них воюет вся страна. Та страна, которую они упорно не замечали и недооценивали. Та страна, в существование которой они упорно не верили. В конце концов, это их проблемы. Спасибо всем, кто работает на победу!" – добавил Жадан.

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