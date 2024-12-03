Сергей Жадан резко отреагировал на вопрос о Кристине Соловий и поставил точку в их романе

Поэт и лидер группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан резко отреагировал на вопрос о своей бывшей избраннице, певице Кристине Соловий.

Писатель стал героем нового интервью на YouTube-канале "Бомбардир". Конечно, Жадана не могли не спросить о Кристине Соловий, с которой он находился в отношениях. Их роман тогда активно обсуждали во всех уголках, а еще больший шквал сплетен вызвал их разрыв.

Однако Сергей Жадан поставил жирную точку в этом вопросе. Писатель дал ясно понять, что не желает обсуждать ни свою личную жизнь, ни близких ему людей. Кроме того, он добавил, что хотя в Сети немало чего писали об их отношениях с Соловий, однако там много чего есть неправдивого.

Сергей Жадан и Кристина Соловий / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy

"Прекратите, давайте об этом не будем говорить. Давайте о чем-то другом поговорим. Я не хочу, я не говорю о своей личной жизни, тем более о личной жизни близких мне людей. В Интернете обо мне пишут очень много глупостей и лжи", — резко отметил писатель.

Отметим, Сергей Жадан и Кристина Соловий находились в отношениях в 2022 году. Пара разошлась из-за того, что артистка влюбилась в другого и завязала с ним роман. Писатель об этом узнал. С тех пор бывшие влюбленные разорвали какую-либо связь и прекратили общение. Правда, недавно писатель обратился к Кристине Соловий, которая ему изменила.

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