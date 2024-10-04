Сергей Жадан впервые после разрыва обратился к бывшей Кристине Соловий, которая ему изменила

Писатель Сергей Жадан публично обратился к бывшей возлюбленной, певице Кристине Соловий, с которой разошелся из-за измены.

Экс-влюбленные вступили в дискуссию в соцсети X, которая ранее называлась Twitter. В частности, Жадан опубликовал скриншот, где писалось: "Пропавший Сергей Жадан вернулся домой после трудового рабства".

На пост писателя отреагировала певица. Она коротко отметила, что "пахнет новыми стихами". На что Сергей Жадан ей ответил "мир давно не меняется", добавив ласковое обращение "нежная моя".

Переписка Кристины Соловий и Сергея Жадана

Фанатов писателя насторожила такая переписка бывших. Пользователи подозревают, что пара после разрыва может снова сойтись. Впрочем, если одни поклонники поэта радуются возможному примирению, то другие советуют "не наступать на те же грабли".

Будьте счастливы!

Держите себя в руках, не наступайте снова на грабли!

Оно вам не нужно, подумайте!

Я думаю, вы были бы красивой парой!

Отметим, Кристина Соловий и Сергей Жадан в 2022 году крутили роман. Правда, чувства у артистки к поэту не были таким же сильным, как и у него к ней. Соловий влюбилась в другого мужчину и завязала с ним отношения. Жадан об этом узнал. В конце концов, пара разошлась.

Читайте также: