Сергей Жигунов прокомментировал новость о смерти его и новой жены

В СМИ появилась информация, что пара погибла.

Известный российский актер и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов, который тайно женился с "копией" Заворотнюк, увидел жуткие новости о себе и любимой.

Так, одно издание написало о смерти молодых супругов. Артист решил прокомментировать эту информацию и сделал это довольно забавно. В фотоблоге знаменитость опубликовал сообщение, которое якобы написал его пес Степан.

instagram.com/zhigunov_sergey

"Пишет вам Степа, дальше этот аккаунт буду вести я. Также хочется помыться и позавтракать, поэтому возьму на воспитание приличную семью без вредных привычек. Писать сюда", — написал Жигунов.

В комментариях пользователи выразили свое возмущение и отметили, что пара точно будет долго жить.

Это издание можно поздравить с судебным иском, а вам и вашей семье долгих лет жизни.

Ну теперь точно будете жить долго. Главное никогда не терять чувства юмора, даже от таких неожиданных новостей.

Напомним, ранее новоиспеченная жена Сергея Жигунова показала фото с их свадьбы. Пара официально подтвердила, что поженилась.

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