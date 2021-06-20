Сергей Жигунов прокомментировал новость о смерти его и новой жены

В СМИ появилась информация, что пара погибла.
Известный российский актер и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов, который тайно женился с "копией" Заворотнюк, увидел жуткие новости о себе и любимой.
Так, одно издание написало о смерти молодых супругов. Артист решил прокомментировать эту информацию и сделал это довольно забавно. В фотоблоге знаменитость опубликовал сообщение, которое якобы написал его пес Степан.
"Пишет вам Степа, дальше этот аккаунт буду вести я. Также хочется помыться и позавтракать, поэтому возьму на воспитание приличную семью без вредных привычек. Писать сюда", — написал Жигунов.
В комментариях пользователи выразили свое возмущение и отметили, что пара точно будет долго жить.
- Это издание можно поздравить с судебным иском, а вам и вашей семье долгих лет жизни.
- Ну теперь точно будете жить долго. Главное никогда не терять чувства юмора, даже от таких неожиданных новостей.
Напомним, ранее новоиспеченная жена Сергея Жигунова показала фото с их свадьбы. Пара официально подтвердила, что поженилась.