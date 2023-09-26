Сергей Жигунов снимает в оккупированном Крыму пропагандистский фильм

В картине Жигунова будут сниматься российские актеры-путинисты, которые поддерживают войну в Украине.

Известный российский актер и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов приехал в оккупированный Крым, чтобы снять пропагандистский фильм.

В частности, лента Жигунова будет якобы для детей. В фильме актер расскажет о курсантах севастопольского филиала Нахимовского училища. Дети будут искать клад, который был спрятан во времена Крымской войны. По словам Жигунова, его картина призвана "воспитывать у юных телезрителей любовь к родине и патриотизм".

Сергей Жигунов снимает в Крыму фильм / Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

На съемочной площадке появятся российские актеры, которые яро поддерживают войну в Украине. В частности, роль в фильме сыграет украинофоб Сергей Никоненко, который шокировал заявления, что Одесса и Николаев должны принадлежать РФ.

Также в фильме появляются Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Ольга Тумайкина, Кристина Бабушкина, Александр Лыков. Все они незаконно приехали на остров.

Сергей Жигунов снимает в Крыму фильм / Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

Напомним, Сергей Жигунов ни разу не высказался о войне в Украине, которую развязала Россия. Тем временем его жена Виктория в Instagram в 2022 году заявила, что их власть им лжет. Она писала, что в Украине нет нацистов, а российские военные убивают мирное население. Впоследствии Виктория этот пост удалила.

Тем временем в 2023 году Украина ввела санкции против Сергея Жигунова за поддержку войны в Украине и оправдание российского вторжения.

Сергей Жигунов снимает в Крыму фильм / Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

Кстати, Сергей Жигунов является также фигурантом "Миротворца". Он неоднократно незаконно приезжал в Крым и поддержал аннексию полуострова.

Читайте также: