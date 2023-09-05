Сергея Бабкина и группу 5'Nizza поймали на сотрудничестве с россиянами за границей

Певца Сергея Бабкина и коллектив 5'Nizza поймали на сотрудничестве с россиянами – они помогают артистам организовывать концерты за границей.

Как пишет издание "Слух", группа 5'Nizza и Сергей Бабкин во время организации благотворительных выступлений пользуются услугами промоутера Somewhere Show, который ведет соцсети на русском языке и в основном продает билеты на выступление россиян, правда, тех, которые гастролируют с антивоенной позицией.

К слову, предстоящий концерт певца в Праге тоже представлен на этой платформе. Те, кто хотел купить билеты на выступление Бабкина, они должны были оплатить их через сайт Ticketscloud. Однако этот билетный оператор был основан в РФ и активно сотрудничает с другими российскими компаниями. После скандала желающие пойти на концерт Бабкина будут теперь оплачивать билеты через другой сайт GoOut.

Афиша концерта Сергея Бабкина в Праге / Фото: Фото из социальных сетей

Концертный директор Сергея Бабкина и группы 5'Nizza Снежана прокомментировала, как так получилось, что россияне помогают им организовывать выступления за границей. Бабкина отметила, что билетный оператор, через который продаются билеты на их концерты, зарегистрирован в Великобритании, однако имеет представительство в РФ.

"По запросу от издания "Слух", я переспросила, имеют ли к нашему концерту отношения какие-то российские компании, на что получила ответ: "Билетный оператор, на которого ссылается редакция, зарегистрирован в Великобритании, но среди других стран имеет представительство в России". В идеальном варианте было бы хорошо, если бы ни одна компания не имела представительств в террористической стране, но, к большому сожалению, пока это не так", — прокомментировала Бабкина.

Группа 5'Nizza

Концертный директор также добавила, что в Праге концерт Сергея Бабкина организует Илья Островский, который родился в РФ. Он их старый друг и много лет живет в Израиле. По словам Снежаны, у Островского антивоенная позиция и таким образом помогает он Украине.

"Организатором концерта Сергея Бабкина в Праге является наш давний друг и коллега, который родился и вырос в РФ, но уже много лет является гражданином Израиля (Илья Островский – ред.), где постоянно и проживает. Он занимает антивоенную и антипутинскую позицию и активно помогает борьбе Украины всеми доступными ему средствами, в частности, организацией концертов, деньги с которых идут на ВСУ", — отметила Бабкина.

Напомним, Сергей Бабкин и группа 5'Nizza не впервые попадают в скандалы из-за их концертов. В частности, во время гастролей в США пели русскоязычные песни. Тогда Снежана Бабкина вступилась за мужа и объяснила, почему он не отказывается от таких композиций.

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