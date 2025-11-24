Сергея Бабкина задержали в аэропорту из-за подозрительных вещей в багаже: "Паспорт забрали спецслужбы"

Сергей Бабкин / © instagram.com/babkin_official

Украинский артист Сергей Бабкин неожиданно оказался в центре неприятного инцидента в аэропорту Белграда, Сербия.

В своем фотоблоге исполнитель сообщил, что его тур, посвященный 25-летию группы 5NIZZA, не обошелся без приключений. Так, во время перелета певца задержали во время контроля безопасности. И все из-за того, что в его сумке обнаружили гильзы от холостых патронов и даже две от автомата Калашникова.

Как рассказал сам Бабкин в Instagram, несколько недель назад его жена Снежана привезла из Харькова сумку, которую он использовал в спектакле Alice in Wonderland. Ранее в ней хранились холостые патроны для сценической стрельбы. Артист был убежден, что сумка пустая, поэтому во время поездки положил в нее только паспорта и спокойно отправился в тур. Но на контроле произошло неожиданное.

Сергей и Снежана Бабкины / © instagram.com/babkin_official

«Стою на контроле. Лента движется. Сумка заезжает в аппарат. Смотрю на лицо сотрудника — и понимаю: что-то намечается интересное. Оказывается, под подкладку сумки затесались четыре звуковые гильзы и две гильзы от Калашникова. Откуда взялись последние две — не помню совсем», — написал музыкант.

После этого паспорт Сергея Бабкина изъяли, а к осмотру подключились сербские правоохранители и спецслужбы. Они тщательно проверили вещи артиста, а затем начали изучать творчество группы. По словам певца, «сериал», где он «в главной роли», длился почти два часа.

«Полиция, спецслужбы, десятки вопросов: кто я, куда лечу, зачем, почему. Паспорт забрали. Проверяли все — от моих вещей до моей души. Адреналина глотнул на год вперед. После этого они начали изучать творчество группы — клипы, Instagram, афиши. Жизнь такая удивительная. Иногда о твоем творчестве узнают очень неожиданным способом», — пошутил он.

Очевидно, после проверки Бабкина отпустили, и он продолжил свой концертный тур за рубежом.