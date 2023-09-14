Сергея Бабкина захейтили за песню "Зрада" после скандала с сотрудничеством с россиянами

Музыкант Сергей Бабкин попал в очередной скандал. На этот раз поводом стала новая композиция артиста под названием "Зрада".

В новой песне Бабкин критикует украинцев, которые, по мнению Сергея, довольно часто обвиняют друг друга в "измене", и гиперболизирует их замечания в адрес друг друга. В частности, в композиции есть следующие строки: "випало з рота "прошу прощения" – зрада", "не маєш в себе вдома в шафі вишиванку - зрада", "у тебе "заметки" в Айфоні, а не нотатки – зрада".

Текст песни "Зрада" Сергея Бабкина / Фото: instagram.com/babkin_official

После прослушивания новой музыкальной работы пользователи поделились на два лагеря. Одна признались, что понимают, что хотел этими строками сказать Бабкин:

Люблю вас за искренность

Это настолько сильно, что не передать

Очень мощно… Спасибо за позицию

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

Однако других украинцев эта песня очень разгневала:

Сергей, вы как представитель артистического сообщества в Харькове должны лучше подвесить историю, чтобы понимать, что за вашей "какаяразница на каком языке дети смотрят мультики" стоит уничтожение людей с востока

Ваша песня – это разочарование. Ваше творчество становилось менее интересным, но такие манипуляции в реалиях войны просто неприемлемы

Жаль, такие отвратительные клише и манипулирование военными. Противно!

Манипулятивно получилось, однако. Когда до вас дойдет, что измена – это сотрудничать с русней, толеровать русню и все, что с ней связано, – запишите новую версию песни и не позорьтесь!

Пропустили одно слово в тексте: "Виїхав з країни, щоб грати концерти з руснею – зрада"

Как известно, с началом полномасштабной войны Сергей Бабкин, родом из Харькова, вместе с женой и тремя детьми уехал за границу в Германию.

Недавно вокруг Бабкина и группы 5'Nizza разгорелся скандал. Их поймали на сотрудничестве с россиянами. В частности, коллектив с помощью россиян организовывает свои концерты за рубежом.

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