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Сергея Бабкина захейтили за песню "Зрада" после скандала с сотрудничеством с россиянами

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
380
Время на прочтение
2 мин
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Сергея Бабкина захейтили за песню "Зрада" после скандала с сотрудничеством с россиянами

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

В новой композиции артист подверг критике украинцев из-за тенденции выдвигать друг другу обвинения в измене.

Музыкант Сергей Бабкин попал в очередной скандал. На этот раз поводом стала новая композиция артиста под названием "Зрада".

В новой песне Бабкин критикует украинцев, которые, по мнению Сергея, довольно часто обвиняют друг друга в "измене", и гиперболизирует их замечания в адрес друг друга. В частности, в композиции есть следующие строки: "випало з рота "прошу прощения" – зрада", "не маєш в себе вдома в шафі вишиванку - зрада", "у тебе "заметки" в Айфоні, а не нотатки – зрада".

Текст песни
Текст песни "Зрада" Сергея Бабкина / Фото: instagram.com/babkin_official

После прослушивания новой музыкальной работы пользователи поделились на два лагеря. Одна признались, что понимают, что хотел этими строками сказать Бабкин:

  • Люблю вас за искренность
  • Это настолько сильно, что не передать
  • Очень мощно… Спасибо за позицию
Сергей Бабкин / © instagram.com/babkin_official
Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

Однако других украинцев эта песня очень разгневала:

  • Сергей, вы как представитель артистического сообщества в Харькове должны лучше подвесить историю, чтобы понимать, что за вашей "какаяразница на каком языке дети смотрят мультики" стоит уничтожение людей с востока
  • Ваша песня – это разочарование. Ваше творчество становилось менее интересным, но такие манипуляции в реалиях войны просто неприемлемы
  • Жаль, такие отвратительные клише и манипулирование военными. Противно!
  • Манипулятивно получилось, однако. Когда до вас дойдет, что измена – это сотрудничать с русней, толеровать русню и все, что с ней связано, – запишите новую версию песни и не позорьтесь!
  • Пропустили одно слово в тексте: "Виїхав з країни, щоб грати концерти з руснею – зрада"

Как известно, с началом полномасштабной войны Сергей Бабкин, родом из Харькова, вместе с женой и тремя детьми уехал за границу в Германию.

Недавно вокруг Бабкина и группы 5'Nizza разгорелся скандал. Их поймали на сотрудничестве с россиянами. В частности, коллектив с помощью россиян организовывает свои концерты за рубежом.

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Дата публикации
Просмотры
380
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