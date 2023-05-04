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Сергея Жадана и Кристину Соловий застали во время тайного свидания

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
3663
Время на прочтение
2 мин
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Сергея Жадана и Кристину Соловий застали во время тайного свидания

Сергей Жадан и Кристина Соловий

Музыкант решил расторгнуть брак с Ириной Куницыной после 15 лет отношений.

Писатель и музыкант, лидер групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма" Сергей Жадан, похоже, претерпел изменения в личной жизни.

По крайней мере, об этом свидетельствует информация, появившаяся в Сети. Так, после 15 лет брака Жадан принял решение развестись с Ириной Куницыной, от которой у него есть 10-летняя дочь Мария.

В Twitter пользователя nichvydycia есть соответствующие скриншоты из судебного реестра, где именно Сергей указан истцом. Судя по данным, Жадан подал на развод в конце апреля этого года.

Сергей Жадан подал на развод / © twitter.com/nichvydycia
Сергей Жадан подал на развод / Фото: twitter.com/nichvydycia
Сергей Жадан подал на развод / © twitter.com/nichvydycia
Сергей Жадан подал на развод / Фото: twitter.com/nichvydycia

Но это еще не все. Поговаривают, что 48-летний музыкант не одинок, а встречается с 30-летней певицей Кристиной Соловий. На днях певица artyleriya стала свидетелем прогулки Кристины и Сергея. Парочка шла и держалась за руки.

Сергей Жадан и Кристина Соловий во время свидания / © instagram.com/artyleriya_
Сергей Жадан и Кристина Соловий во время свидания / Фото: instagram.com/artyleriya_
Сергей Жадан и Кристина Соловий во время свидания / © instagram.com/artyleriya_
Сергей Жадан и Кристина Соловий во время свидания / Фото: instagram.com/artyleriya_

"Прятались в кустах и случайно застали такие драмы, скандалы, интриги шоу-биза. Но не поступайте так, как я – не снимайте Жадана из-за кустов, потому что это ну очень некультурно и точно совсем не по-дружески", — подписала видео, которым поделилась в Instagram, artyleriya.

Напомним, что в середине декабря 2022 Кристина Соловий представила клип, в котором сняла Сергея Жадана. В видео артисты сыграли страстных любовников и даже показали настоящие поцелуи. Тогда Соловий говорила, что все эти поцелуи были дружественными.

Сергей Жадан и Кристина Соловий в клипе певицы / ©
Сергей Жадан и Кристина Соловий в клипе певицы
Кристина Соловий и Сергей Жадан в клипе певицы / ©
Кристина Соловий и Сергей Жадан в клипе певицы

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Дата публикации
Просмотры
3663
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