Сергею Жадану запретили собирать деньги для ВСУ на благотворительном концерте в Италии

Поэт и музыкант Сергей Жадан пожаловался на организаторов благотворительного тура в Италии.

Вместе со своей группой "Жадан и собаки" Сергей Жадан должен был дать концерт в поддержку Украины в Милане. Однако выступление пришлось отменить из-за неожиданных условий организаторов.

Как рассказал Жадан на своей странице в Facebook, группе запретили собирать средства для ВСУ во время концерта. Организаторы объяснили это тем, что в их стране "нелегально проводить концерты и собирать деньги для войны".

Жадан был возмущен поведением итальянцев, поэтому выразил свое мнение в социальных сетях. Писатель отметил, что большинство европейцев "дальше играют в пацифизм и двойные стандарты".

"Честно, говоря, стыдно и противно. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику. Похоже, ХХ век не всем научил ответственности,"- написал Жадан.

Напомним, недавно группа "Жадан и собаки" дали концерт в Варшаве, на котором удалось собрать немалую сумму для ВСУ.

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