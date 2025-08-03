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Сергей Жадан высказался о своих двух детях и как реагирует на возможную мобилизацию сына
Певец воспитывает потомков от разных браков.
Поэт и лидер группы "Жадан і Собаки" Сергей Жадан впервые за долгое время раскрыл подробности жизни своих двоих детей.
Так, звездный отец воспитывает сына Ивана от первого брака с известной режиссером Светланой Олешко, которая, к сожалению, умерла в конце прошлого года. Жадан говорит, что во время войны юноша учится в университете. В то же время музыкант не исключает, что в будущем Иван может присоединиться к рядам ВСУ. В таком случае, говорит звезда, он отнесется с пониманием.
"Если сын захочет, то я его поддержу. Насколько я понимаю, он сейчас учится в аспирантуре. Если захочет, то чем смогу поддержу", — рассказал Сергей в интервью проекту "У ліжку".
Также музыкант во втором уже бывшем браке с Ириной Куницыной стал отцом дочери Марии. По словам Сергея, девочка сейчас учится в одной из киевских школ и имеет особые таланты. В частности, увлекается танцами и пением. Более того, певец говорит, что Мария иногда выходит с ним выступать на сцену.
"Дочь учится в школе. Она очень творческий ребенок: любит петь и танцевать, занимается вокалом. Иногда, когда есть возможность, то она с нами поет", — добавил лидер "Жадан і Собаки".
Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк показала маленького сына на море и как отдыхает с ним в Одессе.