Сериал "Крылья любви" на 1+1: кто есть кто есть в новой турецкой мелодраме

Премьера мультисерийного фильма состоится 17 января.
Сегодня, 17 января, в 17:10 в эфире 1+1 зрители увидят премьеру новой мелодрамы "Крылья любви", известную в мире под названием "Дочь посла".
История рассказывает о нелегкой любви Наре и Саджара, которые хотят пожениться, но отец девушки выступает против этого союза и устраивает отчаянную авантюру, в результате которой Наре исчезает из жизни Саджара на годы. Но однажды их история начнется с чистого листа, и теперь киногероям придется пройти сложные испытания судьбы, чтобы получить второй шанс на счастье.
События в сериале разворачиваются на берегу Эгейского моря. Актриса Неслихан Атагюль воплотит роль Наре Челеби – дочь посла. Она – умная, сильная, женщина со стальным характером. Несмотря на трудности, с которыми она сталкивается, она никогда не сдается и изо всех сил пытается осуществить свои мечты.
Энгин Акюрек на экране предстанет в роли Саджара Эфеоглу. Он – сын бедного крестьянина, работавшего на оливковой роще. Теперь, когда он вырос, он сумел заработать достаточно денег и купил оливковую рощу, где которой работал его отец. Саджар разрывается между своим гневом и милосердием, а также своим счастьем и болью, ведь не может смириться с поступком Наре.
Зрители также познакомятся с Гедизом Ишиклы, мужчина по сюжету выходец из одной из старейших семейств города Мугла. Его отец был одним из самых уважаемых мэров региона, и Гедиз стремится продолжить эту тенденцию. Он один из самых успешных предпринимателей, и в сериале будет бизнес-партнером Саджара. Впрочем, его роль в истории этим не ограничится. Какие коварные намерения затаил персонаж, которого воплотит на экране турецкий актер Ураз Кайгиралоглу, смотрите в эфире 1+1.
Турецкая актриса Тюлин Язкан смотрит в сериале Менекше Эфеоглу – жену Саджара. Ведь в ту ночь, когда Наре снова внезапно вернется в город после таинственного исчезновения, Саджар женится на другой. Менекше на первый взгляд милая и приветливая, но на самом деле окажется очень жестокой в поступках и действиях, которые зрители увидят уже в ближайших сериях.
Гювен Челеби – отец Наре, он – посол, и очень важный человек в Европарламенте, но в то же время он скрывает слабость – увлечение азартными играми. Поэтому он затеял авантюру, которая навсегда изменила жизнь его дочери. Но почему отец разрушил жизнь единственной дочке, станет известно уже во время просмотра сериала.
Следует отметить, что сериал "Крылья Любви" получил награду в номинации "Лучший сериал" кинофестиваля в Измире, Турция. Интересно также, что исполнительницу главной женской роли Наре в сериале озвучит популярная украинская актриса Ксения Мишина.
Не пропустите премьеру новой мелодрамы "Крылья любви" уже сегодня, 17 января в 17:10 на 1+1.
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