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- Гламур
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Сериал "Материнский инстинкт" с Анастасией Цимбалару в главной роли: когда премьера
Предлагаем ознакомиться с сюжетом картины.
Уже совсем скоро, а именно 7 апреля в 20:00, на "1+1 Украина" состоится премьера нового медицинского сериала "Материнский инстинкт", созданного командой, работавшей над популярным детективом "Ключи от правды".
Наталья Зарецкая – талантливый акушер-гинеколог, которая начинает работать в перинатальном медицинском центре. Каждый день она спасает жизни младенцев и их матерей, однако ее профессионализм и принципиальность часто приводят к конфликтам с коллегами. Настоящим испытанием для Натальи становится выбор между карьерой, любовью и неожиданной новостью, которая изменит ее жизнь навсегда.
В главной роли зрители увидят звезду "Женского врача. Новая жизнь" Анастасию Цимбалару .
Каст нового медицинского сериала состоит из известных украинских актеров: Артема Позняка, Екатерины Вишневской, Сергея Дзялика, Екатерины Файн, Ирины Мак, Валерии Ходос, Олега Загороднего, Ирины Островской, Юлии Буйновской и Евгения Лесничего.
Премьера нового медицинского сериала "Материнский инстинкт" уже 7 апреля в 20:00 на канале "1+1 Украина".