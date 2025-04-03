Сериал "Материнский инстинкт" с Анастасией Цимбалару в главной роли: когда премьера

Анастасия Цимбалару / © пресслужба каналу "1+1"

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Уже совсем скоро, а именно 7 апреля в 20:00, на "1+1 Украина" состоится премьера нового медицинского сериала "Материнский инстинкт", созданного командой, работавшей над популярным детективом "Ключи от правды".

Наталья Зарецкая – талантливый акушер-гинеколог, которая начинает работать в перинатальном медицинском центре. Каждый день она спасает жизни младенцев и их матерей, однако ее профессионализм и принципиальность часто приводят к конфликтам с коллегами. Настоящим испытанием для Натальи становится выбор между карьерой, любовью и неожиданной новостью, которая изменит ее жизнь навсегда.

В главной роли зрители увидят звезду "Женского врача. Новая жизнь" Анастасию Цимбалару .

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Анастасия Цимбалару в сериале "Материнский инстинкт" / © пресслужба каналу "1+1"

Каст нового медицинского сериала состоит из известных украинских актеров: Артема Позняка, Екатерины Вишневской, Сергея Дзялика, Екатерины Файн, Ирины Мак, Валерии Ходос, Олега Загороднего, Ирины Островской, Юлии Буйновской и Евгения Лесничего.

Премьера нового медицинского сериала "Материнский инстинкт" уже 7 апреля в 20:00 на канале "1+1 Украина".