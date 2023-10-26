Сериал "Перші дні" о войне в Украине покажут на Netflix: как в Киеве прошел допремьерный показ

Ленту можно будет посмотреть уже 1 ноября.
В Киеве в кинотеатре "Оскар" 25 октября состоялся допремьерный показ сериала о войне в Украине "Перші дні".
Первыми увидеть антологию, рассказывающую истории киевлян, которые остались в столице в начале полномасштабного вторжения, пришли военные, волонтеры, медийщики и журналисты. Среди гостей были такие звездные гости: Джамала, Мустафа и Маси Найемы, Вячеслав Довженко, Тарас Цымбалюк, Артур и Евгения Логаи, Антонина Хижняк, Дарья Петрожицкая, Екатерина Варченко, Анастасия Цимбалару, Лилия Цвеликова, Григорий Бакланов, Евгений Синельников, Соломия Витвицкая и другие.
Для украинцев "Перші дні" — своеобразная возможность отрефлексировать период оккупации Киевской области. Для иностранцев – почувствовать войну изнутри, на уровне повседневности и через восприятие простых людей.
"Перші дні" увидит почти вся Европа. Сериал покажут всюду – от Канады до Австралии, от Исландии до Португалии. И это такая ответственность: с одной стороны, не обидеть, не травмировать украинцев, которые посмотрят антологию, с другой — достучаться до сердец и ума иностранцев, которые устают от войны в новостях. И, кажется, у нас это получается… По крайней мере, на допремьерном показе люди смеялись и плакали, благодарили за истории, говорили о свете и любви, которые они почувствовали в каждой серии. До этого мы показывали сериал в разных странах Европы, и иностранцы реагировали так же – плакали, смеялись, сочувствовали и, главное, идентифицировали себя с героями. Спасибо нашим актерам и режиссерам за это! Спасибо реальным людям, чьи истории вдохновили нас создать этот сериал", — поделилась автор идеи и шоуранер проекта Анастасия Лодкина.
Уже 1 ноября "Перші дні" можно будет посмотреть на Netflix в Украине и ряде европейских стран. В целом сериал выходит более чем на 30 рынков, среди которых Франция, Австралия, Польша, Чехия, а также балтийские и балканские государства. В большинстве стран он будет демонстрироваться на украинском с локальными субтитрами.
Кинопродюсерами сериала "Перші дні" стали телеканалы Швеции (SVT), Норвегии (NRK) и Финляндии (YLE), а мировым дистрибьютором выступает немецкая компания Red Arrow Studios International. Это первый международный проект такого масштаба, реализуемый во время великой войны.
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