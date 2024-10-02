Сериал "Прикордонники": как прошли съемки, какие сложности возникали и кого из актеров увидят зрители

Во вторник, 1 октября, платформа кино и телевидения Киевстар ТВ пополнилась новым украинским сериалом о курсантах "Прикордонники".

Производством ленты занималась креативная команда "Далі буде філмз" совместно с телеканалом НТН. Многосерийка рассказывает историю курсантов Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. События начинаются в преддверии полномасштабной войны с россией, а именно в 2021 году, когда они только поступают на учебу и знакомятся со своим строгим наставником — героем АТО Иваном Криницким. Он по собственной методике делает из вчерашней "дворовой шпаны" настоящих боевых офицеров.

Одну из главных ролей, а именно куратора курсантов-пограничников, исполняет военнослужащий и актер Владимир Ращук. Своему персонажу он передал свой опыт, ведь в 2022 году пошел защищать страну добровольцем.

Владимир Ращук в сериале "Прикордонники"

"На самом деле мой персонаж Криницкий – он абсолютный прототип меня на этом этапе жизни. Если бы каждый актер готовился к роли так, как я, будучи два с половиной года на войне, кожей чувствуя, каждой клеткой что это такое, военный быт и все остальное, то, пожалуй, и кино было бы лучше. Надеюсь, что так и будет. Очень много чего я принес непосредственно из своей жизни", — поделился Владимир Ращук.

В сериале он снимался во время отпуска. Творческая команда ждала Владимира почти два месяца, пока тот вернулся в Киев. Ращук не только играл, но и консультировал всю команду как военный.

Съемка сериала "Прикордонники"

"Вся группа советовалась со мной. Во-первых, у нас с актерами, которые играли курсантов, была очень мощная связь. Каждый день мы начинали с построения. Жека Ламах докладывал, потому что он по сценарию сержант. У нас была минута молчания, Молитва националиста. Далее начинались съемки. То есть у нас были собственные правила. Так же, когда я их собрал, всем выдали оружие, и я показал, как стоит с ним работать, как мы будем двигаться. То есть, до этого они были готовы как солдаты. Когда офицеры выдавали им оружие и говорили, как держать, то они уже профессионально это делали", — говорит актер.

Одним из вызовов перед съемочной командой было показать зиму во время лета. Как говорит Ращук, это было сложно, ведь на улице была жара, а они все были одеты в зимнюю одежду. Впрочем, несмотря на сложности, актер делится, что наслаждался процессом.

"Мы снимали летом начало полномасштабного вторжения. Мы были в бушлатах, то есть в зимних куртках, штанах, флисках, брониках и бегали по лесу, потому что там нет зелени. Нам удалось максимально воспроизвести картинку, чтобы снять зиму. Было очень жарко и непросто. Были длинные сложные смены и это кайфово", — рассказал Владимир Ращук.

Декана факультета сыграла Екатерина Варченко. Актриса делится, что очень рада воплотить на экране одну из ролей в первом украинском сериале о пограничниках. Также артистка советует посмотреть картину, ведь они создавали ее с "любовью".

Екатерина Варченко в сериале "Прикордонники"

"Это первый украинский сериал о наших пограничниках, курсантах. Для меня это была та любовь, когда собрались настолько приятные и крутые люди вокруг, что я горжусь быть частью и краской в той картине. Мы, актеры, это инструменты, вокруг нас много других художников: режиссер, сценаристы, операторы и тому подобное, и все объединяются ради хорошего результата. Этот сериал стоит посмотреть, потому что мы делали его с любовью", — рассказала Екатерина.

Актриса выразила надежду, что в "Прикордонниках" зрители увидят ее другой.

"Рациональным, сдержанным, щепетильным, но человеком со своими проблемами, со своей любовью и переживаниями", — делится Варченко.

Екатерина Варченко на съемках сериала "Прикордонники"

Сериал покажет быт курсантов Национальной академии пограничной службы им. Богдана Хмельницкого: как они живут, общаются между собой, с руководством.

Актер Евгений Ламах, сыгравший одного из курсантов, рассказывает, что во время съемок сериала творческая команда тесно сотрудничала с самой академией. Та давала консультации, локации для съемок, а ее курсанты даже были среди актеров массовых сцен.

"При создании картины мы пытались максимально правдиво воспроизвести все истории. И сценарист, и режиссер тесно контактировали с руководством академии еще на моменте написания сценария", – поделился Евгений.

Евгений Ламах на съемках сериала "Прикордонники"

Ламах отметил, что быт как военных, так и курсантов важно показывать максимально правдиво. Да, это художественный сериал, но извращать картинку здесь недопустимо. По словам Евгения, для него было важно показать своего персонажа настоящим.

Большинство сцен в сериале были сняты в Киеве, однако над некоторыми работали непосредственно в Хмельницком. Зрители на своих экранах увидят и саму академию.

"Это история о героях, о том, как люди переступают через свое эго ради чего-то высшего. Это о единстве, о людях. Думаю, что как минимум это будет вдохновлять, возможно, становиться курсантами, идти воевать или создавать хорошее кино. У всех по-разному. Но я надеюсь, что продукт, который мы делаем, будет оценен людьми", — резюмирует актер Владимир Ращук.

Смотреть сериал "Прикордонники" можно в приложении Киевстара ТВ на любом устройстве или открыв платформу кино и телевидения в браузере.

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