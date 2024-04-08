Сериал "Продовження роду" с Жураковской и Трегубовой: когда на "1+1 Украина" состоится премьера

Уже в скором времени, 27 апреля, в 19:00 на "1+1 Украина" состоится премьера 4-серийной драмы "Продовження роду". Это история о четырех женщинах, которые встретили полномасштабное вторжение в роддоме.

По сюжету четыре женщины оказались в загородном роддоме на линии фронта – заблокированном и под вражеским обстрелом. В прежней жизни решение родить ребенка каждая из них выстрадал и принимала в условиях личных дилемм и конфликтов. Теперь они не только борются за выживание, но и за возможность рождения своих детей.

Кадр из сериала "Продовження роду" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В сериале "Продовження роду" зрители увидят звезду сериала "Жіночий лікар. Нове життя" Славу Красовскую, известную по роли в ситкоме "Папик" Алесю Жураковскую, актрису и телеведущую Дашу Трегубову и актрису Полину Носихину.

Кадр из сериала "Продовження роду" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Отметим, производством картины занималась компания "Фильмстрим", автор сценария — Яна Дубинянская, режиссер постановщик — Николай Михайлов, продюсер — Вадим Жук.

Кадр из сериала "Продовження роду" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Сериал "Продовження роду" снят по заказу государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

Не пропустите премьеру сериала "Продовження роду" 27 апреля в 19:00 на "1+1 Украина".

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