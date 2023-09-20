Сериал "Женский врач. Новая жизнь" на "1+1 Украина": известна дата премьеры

Стало известно, когда на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера нашумевшего сериала "Женский врач. Новая жизнь".

Показ фильма состоится 9 октября в 20:30. "Женский врач. Новая жизнь", который телеканал снимает совместно с FILM.UA Group, станет полной перезагрузкой уже любимой истории. В проекте снимаются известные украинские актеры: Андрей Исаенко, Анастасия Цымбалару, Алексей Нагрудный, Тарас Цымбалюк.

Сериал "Женский врач. Новая жизнь" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

События сериала будут разворачиваться через время после начала полномасштабной войны в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных с патологиями и осложнениями со всей Украины.

Сюда приходит работать главный герой – талантливый акушер-гинеколог Михаил Гончар, вынужденный переехать в Киев из Северодонецка. Больница, где он возглавлял родильное отделение, была разрушена в результате российских обстрелов, как и дом Михаила. После полученного ранения он начинает новую жизнь в столице вместе с дочкой, которую воспитывает сам. Устраиваясь на новую работу, он невольно переходит дорогу амбициозному заместителю заведующего и оказывается вовлеченным в интриги.

Сериал "Женский врач. Новая жизнь" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Саундтреком к сериалу "Женский врач. Новая жизнь" стал хит участницы "Голосу країни" KOLA — "Цінувати життя", слова и музыку которого певица написала сама. Этот трек о том, что важно научиться правильно определять свои приоритеты в жизни и никогда не забывать о них. Трек KOLA "Цінувати життя" транслирует один из важнейших месседжей ленты: "Цени каждый миг, потому что мгновение – это и есть жизнь".

Сериал "Женский врач. Новая жизнь" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Мне очень приятно, что одна из моих любимых песен стала саундтреком к сериалу отечественного производства, в котором снимаются только наши любимые украинские актеры. Я болею за развитие украинского кинематографа и рада стать его частью. С нетерпением жду премьеры. Буду пытаться находить. время для просмотра, ведь в нем описывается современная жизнь Украины, а сюжет связан с центром, где рождается будущее нашей страны. Заинтригованная, мне очень интересно будет посмотреть, надеюсь, и зрители поддержат этот сериал просмотром", — поделилась KOLA.

KOLA / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Смотрите перезагрузку "Женского врача. Новая жизнь" уже с 9 октября в 20:30 на телеканале "1+1 Украина".

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