Сериал "Злые духи": мистика во время съемок и секреты таинственных образов в детективе

Съемка сериала "Злые духи"

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Уже 24 апреля в 19.40 на телеканале 2+2 состоится премьера сериала "Злые духи".

Главным героям сериала придется распутывать клубок интриг. Следователь из Киева Маркиян Сыч, которого сыграл Александр Яцентюк, после ранения приезжает на реабилитацию в живописное карпатское село Ясены. Вместо спокойного отдыха он оказывается в водовороте загадочных событий и приобщается к расследованиям ряда смертей.

Местный участковый Басюк, которого сыграл Александр Ярема, хочет поскорее закрыть дело, а местные жители обвиняют во всем злых духов. Маркиян выясняет, что все вокруг скрывают правду, имеют свои секреты и боятся говорить о прошлом.

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Художница Олеся Бондарь раскрыла эксклюзивные детали съемок и рассказала, как создавались мистические образы и какие неожиданности возникали на площадке.

Съемка сериала "Злые духи"

Олеся, как готовились к съемкам?

Это был кропотливый процесс, мы с командой ездили в экспедицию в Карпаты, тщательно выбирали локации. Я много изучала о гуцулах, наблюдала за местными жителями, их бытом, внешним видом, поведением, одеждой, погружалась в традиции. Ходила по селам, фотографировала, как выглядят местные кафе, как обустроены дома жителей. Специально для сериала мы создавали много реквизита, подбирали детали.

Как создавался образ мистического существа Мары?

Особенно интересно было работать созданием образа этого полуреального, полумистического существа. Мара появляется в кадре всего на несколько секунд, но ее облик мы продумали до мелочей, с художницами по костюмам, гриму. Мы создавали мистический образ, с национальным колоритом, но без бесов и шароварщин. Важно было изобразить его тонко, не пересекая тонкую границу и не повторяя образы из других лент. Конечно, мы долго спорили, но, наконец, справились с непростой задачей.

Изюминкой Мары стал большой красивый венок из цветов, созданный я еще до съемок сериала, для фотосессии в этническом стиле. Мы дополнили образ старинным красным ожерельем, а также символической татуировкой на руках. А дальше уже колдовали девушки с гримом.

Мара

Образ мольфара, которого сыграл Олекса Городенко, как собирали?

Его создавала художница по костюмам Ольга Кожина, а мы уже добавляли детали. Идея образа мольфара исходила от режиссера Дениса Тарасова. Он раньше бывал в Карпатах и общался с настоящим мольфаром, поэтому ставил задачу максимально точно передать этот образ, без гротеска и выдумок. По сути мы воспроизвели реального персонажа: именно так он выглядел, так ходил, так говорил.

Правда, что специально для мольфара с нуля "создавался" его дом?

Мы долго искали соответствующую локацию, но нам ничего не подходило, все выглядело музейно. Поэтому решили создать все самостоятельно в пустом интерьере: были только деревянные полы и белые стены. Перед тем, как наполнять это пространство, я многое исследовала, как выглядят карпатские дома, имела возможность видеть это во время экспедиции. Главной целью было создать реальное жилище мольфара, но не скатиться в какое-то средневековье. Все-таки герой живет в наше время. Не буду раскрывать все карты, приведу всего несколько деталей: в его доме мы создали домашний уют с ткаными коврами и семейными фото – свадебное фото его родителей или бабы с дедом. Внимательный зритель сможет увидеть сушеные лягушки, заспиртованные гадюки…

Съемка сериала "Злые духи"

Какие мистические моменты возникали на площадке?

Для меня магическими были утра. Еще все спят, чуть рассветает, слышу: хлопнула дверь. Это оператор уже вышел и запускать дрон, чтобы поймать первые лучи солнца, эти невероятные подсвеченные облака над горами. Это действительно мистика.

Во время съемок еще был такой интересный момент: Марко идет по улице и здесь неожиданно деревенские женщины в простой одежде, в платках, гонят стадо коров. Оператор сразу же перевел камеру, зашел прямо в это стадо и снял незапланированные, но очень классные натуральные кадры.

Съемка сериала "Злые духи"

Что давалось тяжелее всего во время съемок?

Съемки в горах, на скалах, в водопаде – это уже вызов. Актерам, всей съемочной группе приходилось подниматься по крутым склонам. Оператор в сапогах-забродах стоял в ледяной воде, а там еще течение сильное, скользкие камни… Все было довольно экстремально и опасно. Все были максимально сконцентрированы и подстраховывали друг друга.

В общем, это был один из тех проектов, от которого я получила эстетическое удовольствие, и о котором я вспоминаю и буду вспоминать с огромным теплом. И с нетерпением жду премьеры.

Съемка сериала "Злые духи"