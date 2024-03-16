Сериал "Зозулі" на канале ТЕТ: исполнительницы главных ролей рассказали о ссорах во время съемок

Уже 18 марта, в 19:00, на телеканале ТЕТ состоится премьера нового украинского сериала "Зозулі".

Он влюбит в историю трех родных и кардинально разных сестер – столичного дизайнера одежды Галу, принципиальную учительницу Оксану и волевую боксершу Валю, которых через много лет объединил родительский дом и полномасштабное вторжение.

Главные роли в сериале, снятом при поддержке государства, сыграли Дарья Трегубова, Карина Шереверова и Екатерина Олос. И в отличие от своих сериальных персонажей, которые не говорили много лет и были бы рады не говорить еще столько же, эта тройка сроднилась с первой встречи.

"С того момента, как мы пришли на пробы, у нас произошел метч. Мы реально стали как сестры. Очень часто у нас был один дубль. Без преувеличений, один дубль. И мы очень помогали друг другу на площадке, даже текст начитывали. Конечно, в этом была сложность, но я на съемки бежала как на праздник. И сейчас мы на связи, у нас нет конкуренции, что очень странно для актерского мира. Я очень рада, что сейчас мы можем снимать такие теплые украинские истории с правильными месседжами", – поделилась Екатерина Олос, которая сыграла младшую сестру и тренера по боксу Валю.

"Мы действительно были командой. Я благодарна за то, что у меня были такие крутые партнерши, с которыми мы очень сблизились. Мы летели на площадку, чтобы увидеть друг друга, потому что фактически стали одной семьей. Я благодарна сериалу "Зозулі", что подарил мне этих прекрасных людей. Это бесценное сокровище", – добавила Карина Шереверова.

В сериале "Зозулі" Карина Шереверова сыграла среднюю сестру Оксану. Нежную, романтическую натуру и одновременно принципиального борца за справедливость, которая всегда уверена в своей правоте и любит поучать других. Она считает, что в жизни нужно рассуждать и действовать логически, но сама же часто нарушает это свое правило и поддается эмоциям.

"Роль Оксаны мне настолько близка, я ее очень понимаю. Наверное потому, что в жизни я на процентов 70 и являюсь той Оксаной Зозулей. Очень долго все взвешиваю, колеблюсь, обдумываю все "за" и "против" перед тем, как сделать выбор ", – прокомментировала Карина Шереверова и добавила, что сериал "Зозулі" стал для нее настоящей отрадой.

"Для меня сериал "Зозулі" – это однозначно любовь с первого взгляда. Я влюбилась в него еще с момента подготовки к самопробам. Я мечтала попасть в этот проект, мечтала получить именно эту роль, мечтала поработать с режиссером Мироном Латиком. И мои мечты сбылись, от чего я очень счастлива", – призналась Карина Шереверова.

Так же страстно влюбиться в историю семейства Зозуль зрители смогут уже 18 марта в 19:00 на телеканале ТЕТ. С понедельника по четверг встречайте увлекательную, жизненную и непредсказуемую премьеру "Зозулі". Сериал, о таких разных, и таких родных сестрах.

Сериал "Зозулі" снят по заказу государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП "МПИУ"). Производство: ООО "ЭНЕРЖИФИЛЬМ".

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