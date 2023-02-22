Сериалу "Клон" — 22 года: как изменились главные актеры культовой мелодрамы

Предлагаем посмотреть, что произошло с актерами, которые играли в ленте, и как сложилась их судьба.

Прошло 22 года с тех пор, как на телеэкраны вышла бразильская мелодрама "Клон". В начале нулевых сериал стал настоящим хитом и у него были очень высокие рейтинги.

Миллионы зрителей со всего мира смотрела "Клона" и переживали о судьбе главных персонажей. В частности, будет ли Жади вместе с любимым Лукасом, как будут развиваться отношения девушки с ее мужем Саидом и многое другое.

После выхода фильма исполнители главных ролей стали безумно известными. С годами их судьба сложилась по-разному.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за 22 года изменились главные актеры из сериала "Клон".

Джованна Антонелли (Жади)

Бразильской актрисе театра и кино в сериале "Клон" досталась роль главной героини Жади. К моменту съемок ленты у Джованны уже была успешная карьера, и она была хорошо узнаваема в Бразилии.

Джованна Антонелли в роли Жади / Фото: Фото из открытых источников

Сериал "Клон" принес знаменитости популярность не только на Родине, но и во всем мире. Не только славу Джованна получила благодаря картине.

Джованна Антонелли / Фото: Associated Press

Там она познакомилась со своим коллегой за сценой Муриллу Бенисиу, с которым у нее завязался роман, что радовало их поклонников. В мае 2005 года у влюбленных родился сын Пьетро. Однако уже вскоре они разошлись.

Через несколько лет Джованна вышла замуж за американского бизнесмена Роберто Локасцио. Однако они расторгли их брак всего через четыре месяца. Причиной тому стало то, что актриса не смогла выехать в США, ведь Мурилу не дал разрешение на выезд за границу их совместному сыну.

Уже в 2009 году Джованна начала встречаться с режиссером Леонардом Ногейром. Через год у пары родились две дочери – Антония и София. Джованна и Леонарда счастливы в браке.

Джованна Антонелли с мужем / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Дети Джованны Антонелли / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

После завершения фильма "Клон" актриса продолжила играть в кино. Она снялась во многих сериалах и фильмах и продолжает делать это дальше. Последними ее работами в кино стали роли в таких картинах, как "Дочки Евы" и "Чем больше жизнь, тем лучше!" Также знаменитость пробует свои силы в певческой карьере. В настоящее время Джованне 46 лет.

Джованна Антонелли / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Мурилу Бенисиу (братья-близнецы Лукас и Диогу и клон Лео)

Бразильский актер в сериале сыграл сразу трех персонажей, которые совершенно разные между собой, — это братья-близнецы Лукас и Диогу, а также клон Лео.

Мурилу Бенисиу в роли Лукаса и Диогу / Фото: Фото из открытых источников

Знаменитость, в отличие от коллеги Джованны, не был популярен в Бразилии. Актер пытался построить успешную карьеру в Голливуде. Там он сыграл роль в нескольких картинах, в том числе и в ленте "Женщина сверху", где его коллегой была Пенелепа Крус.

Мурелу Бенисиу и Пенелопа Крус / Фото: kino-teatr.ru

Безумный успех ему принес сериал "Клон". После завершения съемок Мурилу стал востребованным актером. Он активно играет в бразильских сериалах, считается одним из самых успешных актеров Бразилии.

Мурилу Бенисиу / Фото: instagram.com/murilobeniciooficial

В личной жизни Бенисиу бывают частые перемены. У него есть сын от актрисы Алессандры Негрини, который родился в 1997 году. Также Мурилу воспитывает сына от Джованны Антонелли. Долгое время знаменитость жил в гражданском браке с актрисой Деборой Фалабеллой, которая, кстати, тоже в свое время играла в сериале "Клон". Сейчас актеру 51 год.

Муриллу Бенисиу с сыном от Джованны Антонелли / Фото: instagram.com/murilobeniciooficial

Далтон Виг (Саид)

Бразильскому актеру досталась роль мужа Жади – Саида Рашида. Признание и популярность знаменитость получил именно благодаря съемкам в сериале "Клон".

Далтон Виг в роли Саида / Фото: Фото из открытых источников

После завершения картины Далтон продолжил активно играть в кино. Актер исполнял довольно успешные роли, хотя мировую известность они уже не имели. Последние 10 лет Виг редко появляется на телевидении, он решил посвятить время своей семье.

Далтон Виг / Фото: instagram.com/daltonvighreal

Актер был дважды женат. Первой его женой стала актриса Микаэла Гоес. Во второй раз он женился в 2012 году на Камилле Ксеркес, которая в 2016 году родила ему близнецов.

Далтон Виг с женой и детьми / Фото: instagram.com/daltonvighreal

Даниэла Эскобар (Маиза)

Бразильская актриса сыграла в сериале роль невесты погибшего Диогу и жены Лукаса – Маизы.

Даниэла Эскобар в роли Маизы / Фото: Фото из открытых источников

До начала съемок картины Даниэла уже была популярна, впрочем сериал "Клон" принес ей признание во всем мире.

После завершения съемок фильма актриса продолжила играть в кино. Впрочем, в последнее время она поставила на паузу актерскую карьеру, но работает ведущей.

Даниэла Эскобар / Фото: instagram.com/danielaescobar

Даниэла была дважды замужем. Первым мужем ее стал режиссер Жайме Монжардин, от которого она родила сына Андре. Вторым мужем актрисы стал бизнесмен Марселу, однако их брак длился почти два месяца. Сейчас актрисе 54 года.

Сын Даниэлы Эскобар от первого брака / Фото: instagram.com/danielaescobar

Карла Диас (Хадижа)

Бразильская актриса сыграла свою первую знаковую роль в восемь лет. В сериале "Клон" она воплотила на экране дочь Жади и Саида.

Карла Диас в роли Хадижи / Фото: Фото из открытых источников

После выхода ленты знаменитость стала безумно популярной. Она активно начала сниматься в кино и стала настоящей звездой шоу-бизнеса. Правда, мировую известность Карле пока не удалось вернуть.

Карла Диас / Фото: instagram.com/carladiaz

О личной жизни актрисы мало что известно. Она была замужем, а детей у нее пока нет.

Карле 32 года.

Карла Диас / Фото: instagram.com/carladiaz

Дебора Фалабелла (Мел)

Бразильская актриса сыграла в сериале дочь Лукаса и Маизы – Мел.

Дебора Фалабелла в роли Мел / Фото: Фото из открытых источников

Картина принесла Деборе большую популярность. После завершения фильма она продолжила активно играть в кино. Артистка играла роль и не в одной успешной кинокартине, в частности "Хозяйка судьбы", "Два лица", "Проспект Бразилии" и других. Также знаменитость работала ведущей и снималась в музыкальных клипах.

Дебора Фалабелла / Фото: instagram.com/deborafalabellaoficial

Сейчас она успешная актриса, у нее есть немало наград и по сей день артистка играет в телесериалах, фильмах и театре.

Дебора Фалабелла / Фото: instagram.com/deborafalabellaoficial

В личной жизни у знаменитости не все успешно складывалось. С первым мужем Дебора прожила в браке около пяти лет и родила от него дочь.

Вторым ее мужем, с которым она жила в гражданском браке, стал актер из сериала "Клон" Муриллу. Они вместе были семь лет.

Третий раз актриса вышла замуж в ноябре прошлого года. В настоящее время Деборе 43 года.

Дебора Фалабелла с мужем / Фото: instagram.com/deborafalabellaoficial

Режиналду Фария (Леонидас)

Бразильский актер воплотил на экране роль отца близнецов Лукаса и Диогу, а также мужа Иветти.

Режиналду Фария и Вера Фишер / Фото: Фото из открытых источников

К началу съемок сериала "Клон" он уже был успешным актером. Фария также является продюсером, сценаристом и даже композитором.

После завершения сериала знаменитость продолжил и дальше развивать успешную карьеру в мире кино.

Режиналду Фария / Фото: Фото из открытых источников

В 2015 году в Режиналде произошло расслоение коронарной артерии. Из-за тяжелой болезни он находился месяц в коме. Когда актер поправился, он снова вернулся в кино. В лентах 85-летний артист снимается по сей день.

Режиналду Фария / Фото: Фото из открытых источников

Знаменитость был дважды женат. От первой жены у него трое сыновей. Второй его женой стала Вания Дото, с которой он до сих пор живет в браке.

Вера Фишер (Иветти)

Бразильская актриса и фотомодель сыграла в сериале роль жены отца Лукаса и Диогу.

Вера Фишер в роли Иветти / Фото: Фото из открытых источников

Знаменитость до съемок картины была популярна. Однако сериал "Клон" был ее своеобразным спасательным кругом. Ведь она была алко и наркозависима и лечилась с 1997 до 2000 года.

Вера сыграла роль в "Клоне" и вернула свою популярность. После этого знаменитость продолжила активно играть в кино. Впрочем последний сериал, где она снималась, вышел на экраны в 2018 году.

Вера Фишер / Фото: instagram.com/verafischeroficial

В настоящее время она ведет светский образ жизни. Появляется на разных мероприятиях и бразильских телепередачах.

Вера Фишер / Фото: instagram.com/verafischeroficial

Актриса была дважды замужем и от браков воспитывает дочь и сына. Сейчас актрисе 71 год.

Вера Фишер / Фото: instagram.com/verafischeroficial

Летисия Сабателла (Латифа)

В сериале бразильская актриса сыграла роль покладистой и жизнерадостной сестры Жади Латифы.

Летисия Сабателла в роли Латифы / Фото: Фото из открытых источников

Хотя знаменитость до картины уже снималась в кино, однако именно "Клон" принес ей мировую известность и признание кинокритиков. После завершения съемок она активно продолжила играть в кинокартинах.

Летисия Сабателла / Фото: instagram.com/leticia_sabatella

Однако такой мировой популярности, как благодаря Клону, у нее уже не было. Летисия продолжает сниматься в кино, а также занимается музыкой.

Летисия Сабателла / Фото: instagram.com/leticia_sabatella

Актриса была дважды замужем. От первого мужа актера Анжело Антонио воспитывает дочь Клару. Вторым мужем Летисии стал актер Фернандо Пинта.

Сейчас знаменитости 50 лет.

Летисия Сабателла / Фото: instagram.com/leticia_sabatella

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