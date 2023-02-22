Сериалу "Клон" — 22 года: как изменились главные актеры культовой мелодрамы

Предлагаем посмотреть, что произошло с актерами, которые играли в ленте, и как сложилась их судьба.
Прошло 22 года с тех пор, как на телеэкраны вышла бразильская мелодрама "Клон". В начале нулевых сериал стал настоящим хитом и у него были очень высокие рейтинги.
Миллионы зрителей со всего мира смотрела "Клона" и переживали о судьбе главных персонажей. В частности, будет ли Жади вместе с любимым Лукасом, как будут развиваться отношения девушки с ее мужем Саидом и многое другое.
После выхода фильма исполнители главных ролей стали безумно известными. С годами их судьба сложилась по-разному.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за 22 года изменились главные актеры из сериала "Клон".
Джованна Антонелли (Жади)
Бразильской актрисе театра и кино в сериале "Клон" досталась роль главной героини Жади. К моменту съемок ленты у Джованны уже была успешная карьера, и она была хорошо узнаваема в Бразилии.
Сериал "Клон" принес знаменитости популярность не только на Родине, но и во всем мире. Не только славу Джованна получила благодаря картине.
Там она познакомилась со своим коллегой за сценой Муриллу Бенисиу, с которым у нее завязался роман, что радовало их поклонников. В мае 2005 года у влюбленных родился сын Пьетро. Однако уже вскоре они разошлись.
Через несколько лет Джованна вышла замуж за американского бизнесмена Роберто Локасцио. Однако они расторгли их брак всего через четыре месяца. Причиной тому стало то, что актриса не смогла выехать в США, ведь Мурилу не дал разрешение на выезд за границу их совместному сыну.
Уже в 2009 году Джованна начала встречаться с режиссером Леонардом Ногейром. Через год у пары родились две дочери – Антония и София. Джованна и Леонарда счастливы в браке.
После завершения фильма "Клон" актриса продолжила играть в кино. Она снялась во многих сериалах и фильмах и продолжает делать это дальше. Последними ее работами в кино стали роли в таких картинах, как "Дочки Евы" и "Чем больше жизнь, тем лучше!" Также знаменитость пробует свои силы в певческой карьере. В настоящее время Джованне 46 лет.
Мурилу Бенисиу (братья-близнецы Лукас и Диогу и клон Лео)
Бразильский актер в сериале сыграл сразу трех персонажей, которые совершенно разные между собой, — это братья-близнецы Лукас и Диогу, а также клон Лео.
Знаменитость, в отличие от коллеги Джованны, не был популярен в Бразилии. Актер пытался построить успешную карьеру в Голливуде. Там он сыграл роль в нескольких картинах, в том числе и в ленте "Женщина сверху", где его коллегой была Пенелепа Крус.
Безумный успех ему принес сериал "Клон". После завершения съемок Мурилу стал востребованным актером. Он активно играет в бразильских сериалах, считается одним из самых успешных актеров Бразилии.
В личной жизни Бенисиу бывают частые перемены. У него есть сын от актрисы Алессандры Негрини, который родился в 1997 году. Также Мурилу воспитывает сына от Джованны Антонелли. Долгое время знаменитость жил в гражданском браке с актрисой Деборой Фалабеллой, которая, кстати, тоже в свое время играла в сериале "Клон". Сейчас актеру 51 год.
Далтон Виг (Саид)
Бразильскому актеру досталась роль мужа Жади – Саида Рашида. Признание и популярность знаменитость получил именно благодаря съемкам в сериале "Клон".
После завершения картины Далтон продолжил активно играть в кино. Актер исполнял довольно успешные роли, хотя мировую известность они уже не имели. Последние 10 лет Виг редко появляется на телевидении, он решил посвятить время своей семье.
Актер был дважды женат. Первой его женой стала актриса Микаэла Гоес. Во второй раз он женился в 2012 году на Камилле Ксеркес, которая в 2016 году родила ему близнецов.
Даниэла Эскобар (Маиза)
Бразильская актриса сыграла в сериале роль невесты погибшего Диогу и жены Лукаса – Маизы.
До начала съемок картины Даниэла уже была популярна, впрочем сериал "Клон" принес ей признание во всем мире.
После завершения съемок фильма актриса продолжила играть в кино. Впрочем, в последнее время она поставила на паузу актерскую карьеру, но работает ведущей.
Даниэла была дважды замужем. Первым мужем ее стал режиссер Жайме Монжардин, от которого она родила сына Андре. Вторым мужем актрисы стал бизнесмен Марселу, однако их брак длился почти два месяца. Сейчас актрисе 54 года.
Карла Диас (Хадижа)
Бразильская актриса сыграла свою первую знаковую роль в восемь лет. В сериале "Клон" она воплотила на экране дочь Жади и Саида.
После выхода ленты знаменитость стала безумно популярной. Она активно начала сниматься в кино и стала настоящей звездой шоу-бизнеса. Правда, мировую известность Карле пока не удалось вернуть.
О личной жизни актрисы мало что известно. Она была замужем, а детей у нее пока нет.
Карле 32 года.
Дебора Фалабелла (Мел)
Бразильская актриса сыграла в сериале дочь Лукаса и Маизы – Мел.
Картина принесла Деборе большую популярность. После завершения фильма она продолжила активно играть в кино. Артистка играла роль и не в одной успешной кинокартине, в частности "Хозяйка судьбы", "Два лица", "Проспект Бразилии" и других. Также знаменитость работала ведущей и снималась в музыкальных клипах.
Сейчас она успешная актриса, у нее есть немало наград и по сей день артистка играет в телесериалах, фильмах и театре.
В личной жизни у знаменитости не все успешно складывалось. С первым мужем Дебора прожила в браке около пяти лет и родила от него дочь.
Вторым ее мужем, с которым она жила в гражданском браке, стал актер из сериала "Клон" Муриллу. Они вместе были семь лет.
Третий раз актриса вышла замуж в ноябре прошлого года. В настоящее время Деборе 43 года.
Режиналду Фария (Леонидас)
Бразильский актер воплотил на экране роль отца близнецов Лукаса и Диогу, а также мужа Иветти.
К началу съемок сериала "Клон" он уже был успешным актером. Фария также является продюсером, сценаристом и даже композитором.
После завершения сериала знаменитость продолжил и дальше развивать успешную карьеру в мире кино.
В 2015 году в Режиналде произошло расслоение коронарной артерии. Из-за тяжелой болезни он находился месяц в коме. Когда актер поправился, он снова вернулся в кино. В лентах 85-летний артист снимается по сей день.
Знаменитость был дважды женат. От первой жены у него трое сыновей. Второй его женой стала Вания Дото, с которой он до сих пор живет в браке.
Вера Фишер (Иветти)
Бразильская актриса и фотомодель сыграла в сериале роль жены отца Лукаса и Диогу.
Знаменитость до съемок картины была популярна. Однако сериал "Клон" был ее своеобразным спасательным кругом. Ведь она была алко и наркозависима и лечилась с 1997 до 2000 года.
Вера сыграла роль в "Клоне" и вернула свою популярность. После этого знаменитость продолжила активно играть в кино. Впрочем последний сериал, где она снималась, вышел на экраны в 2018 году.
В настоящее время она ведет светский образ жизни. Появляется на разных мероприятиях и бразильских телепередачах.
Актриса была дважды замужем и от браков воспитывает дочь и сына. Сейчас актрисе 71 год.
Летисия Сабателла (Латифа)
В сериале бразильская актриса сыграла роль покладистой и жизнерадостной сестры Жади Латифы.
Хотя знаменитость до картины уже снималась в кино, однако именно "Клон" принес ей мировую известность и признание кинокритиков. После завершения съемок она активно продолжила играть в кинокартинах.
Однако такой мировой популярности, как благодаря Клону, у нее уже не было. Летисия продолжает сниматься в кино, а также занимается музыкой.
Актриса была дважды замужем. От первого мужа актера Анжело Антонио воспитывает дочь Клару. Вторым мужем Летисии стал актер Фернандо Пинта.
Сейчас знаменитости 50 лет.
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