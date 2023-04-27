Сериалу "Великолепный век" – 12 лет: как изменились исполнители главных ролей культовой драмы

Актеры, которые сыграли роль в историческом сериале, стали безумно популярными.
Прошло 12 лет с тех пор, как состоялась премьера турецкого сериала "Великолепный век".
Создатели картины очень сильно заморочились над ее созданием, в результате чего она стала самой дорогой в истории кинематографа Турции. Сериал, в основе которого лежат подлинные исторические события, транслировали во многих странах мира.
Зрителям из Украины "Великолепный век" понравилось тем, что у главной героини картины (Хюррем) украинское происхождение.
Редакция ТСН.ua подготовила подборку об исполнителях главных ролей сериала. Итак, предлагаем посмотреть, как за 12 лет изменились любимцы публики.
Халит Эргенч (Сулейман I Пышный)
Халит Эргенч пришел на съемочную площадку "Великолепного века" уже успешным актером. Однако роль Сулеймана принесла 40-летней знаменитости мировое признание.
После завершения съемок в "Великолепном веке" Халит продолжил играть дальше в сериалах, но не только в турецких. Однако звезда не нагружает себя актерской работой. Эргенч появился в таких картинах, как "Али и Нино", "Красный Стамбул", "Расцвет империй: Османское государство" и других.
Сейчас актеру 52 года. Он состоит в браке с актрисой Бергюзар Корель. Вместе пара воспитывает троих детей – сыновей Али и Хана и дочь Лейлу.
Мерьем Узерли (Хюррем)
Роль Хюррем-султан в культовом сериале "Великолепный век" принесла 27-летней немецко-турецкой актрисе Мерьем Узерли безумный успех и популярность.
Хотя работа над фильмом далась знаменитости нелегко. У звезды были проблемы с турецким языком, так что много реплик она просто заучила. Также из сериала Мерьем ушла со скандалом. Она не доиграла даже в третьем сезоне. Как оказалось, у нее было несколько нервных срывов, и она попала в психбольницу. Специалисты поставили ей такие диагнозы "синдром эмоционального выгорания", переутомление и истощение.
В тот же период в Узерли были серьезные проблемы в личной жизни. В начале 2013 года актриса со скандалом рассталась с турецким бизнесменом Джаном Атешем. А уже в конце августа звезда сообщила, что находится в четвертом месяце беременности. В 2014 году артистка родила дочь Лару.
Во второй раз стала мамой артистка в 2021 году. Узерли родила девочку Лили Кои. А вот отца своего второго ребенка знаменитость тщательно скрывает. Единственное, что известно, что возлюбленный артистки – американский бизнесмен.
Карьера 39-летней Мерьем сейчас активно развивается. После съемок в сериале "Великолепный век" актриса начала получать главные роли в турецких сериалах.
Вахиде Перчин (Хюррем)
Турецкая актриса заменила в "Великолепном веке" Мерьем Узерли. На момент съемок ей было 47 лет.
Такую замену восприняли далеко не все зрители. Тем не менее Вахиде сыграла роль Хюррем, которая по сюжету была уже в зрелом возрасте. Более того, сниматься в ленте актриса начала сразу после того, как поборола рак молочной железы.
Сейчас 57-летняя артистка продолжит сниматься в кино. Что в Вахиде происходит в личной жизни – неизвестно. У актрисы есть дочь Ализе, которая родилась в браке с Алтаном Гердюмом.
Нур Феттахоглу (Махидевран-султан)
Турецко-немецкая актриса снялась в сериале "Великолепный век" в 30 лет. Роль Махидевран-султан принесла звезде популярность, однако Нур Феттахоглу к этому уже успела построить успешную карьеру.
В настоящее время артистка активно снимается в кино. Нур играла в таких картинах, как "На жизненном пути", "Дети сестер", "Сумасшедшие" и многих других.
Знаменитость была дважды замужем. От второго мужа, с которым артистка прожила в браке восемь лет, у нее есть дочь Элиса. В настоящее время 42-летняя Нур самостоятельно воспитывает ребенка.
Небахат Чехре (Айше Хафса Султан, мать Сулеймана)
Турецкая актриса до "Великолепного века" снялась во многих турецких сериалах, однако роль Айше принесла 67-летней знаменитости мировую известность.
После завершения проекта, Небахат продолжила сниматься в турецких сериалах. Впрочем, на экранах актриса появляется очень редко.
Сегодня знаменитости 79 лет. Небохат была дважды замужем, она даже ставила карьеру на паузу ради семьи. Однако оба брака распались.
Окан Ялабик (Ибрагим-паша)
Турецкий актер сыграл роль Ибрагима-паши в 32 года. Роль принесла Окану безумную мировую известность и немало наград. Даже сам Ялабик считает работу в сериале "Великолепный век" самой успешной в его карьере.
После завершения фильма актер дальше начал сниматься в кино. Правда, столь успешной роли у Окана уже не было.
Сегодня знаменитости 44 года. Окан холостяк, также у него нет детей.
Сельма Эргеч (Хатидже Султан, младшая сестра Сулеймана)
Для турецкой актрисы роль Хатидже Султан, которую она воплотила на экранах в 32 года, стала одной из самых успешных в ее карьере.
После завершения фильма артистка продолжила сниматься в турецких картинах.
Сейчас Сельме 44 года. Она живет в браке с бизнесменом Джаном и воспитывает дочь Майю.
Пелин Карахан (Михримах Султан, дочь Сулеймана и Хюррем)
Турецкая актриса сыграла роль Михримах Султан, которая принесла ей мировую известность, в 26 лет.
После завершения "Величного века" артистка продолжила играть в кино, правда, безумный успех ленты не имели.
В 2014 году Пелин вышла замуж. Мужем знаменитости стал турецкий бизнесмен Бедро Гюнтай. Сейчас актрисе 38 лет она воспитывает сыновей Али Демира и Джана Эюпа.
Мехмет Гюнсюр (Шехзаде Мустафа, сын Сулеймана и Махидевран)
Турецкий актер сыграл свою самую знаковую роль в 35 лет.
После завершения съемок в "Великолепном веке" у знаменитости больше не было таких успешных ролей.
Мехмет же переехал в Рим, Италия. Там он живет вместе со своей женой, режиссером Екатериной Моджи. 47-летний актер воспитывает двоих детей – сына Али и дочь Майю.
Бурак Озчивит (Малкочоглу Бали-бей)
Турецкий актер сыграл роль османского воина в 27 лет. После выхода ленты на экран Бурак стал очень популярен.
После этого знаменитость снялась во многих известных картинах, среди них — "Королек — птичка певчая", "Бесконечная любовь", "Брат мой" и другие.
Кстати, после выхода на экраны "Великолепного века" артист дал интервью Екатерине Осадчей, где признавался на украинском языке в любви к Украине и планировал посетить Киев.
Однако когда началась полномасштабная война, актер и словом не оговорился о российском вторжении. Вместо этого за гонорар поехал летом 2022 года в Россию. Турок также знаком с Кадыровым и даже бывал в Чечне, правда, тоже за деньги.
38-летний актер состоит в браке с актрисой Фахрие Эвджен, которая ему двоих сыновей.
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