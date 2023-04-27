Сериалу "Великолепный век" – 12 лет: как изменились исполнители главных ролей культовой драмы

Прошло 12 лет с тех пор, как состоялась премьера турецкого сериала "Великолепный век".

Создатели картины очень сильно заморочились над ее созданием, в результате чего она стала самой дорогой в истории кинематографа Турции. Сериал, в основе которого лежат подлинные исторические события, транслировали во многих странах мира.

Зрителям из Украины "Великолепный век" понравилось тем, что у главной героини картины (Хюррем) украинское происхождение.

Редакция ТСН.ua подготовила подборку об исполнителях главных ролей сериала. Итак, предлагаем посмотреть, как за 12 лет изменились любимцы публики.

Халит Эргенч (Сулейман I Пышный)

Халит Эргенч пришел на съемочную площадку "Великолепного века" уже успешным актером. Однако роль Сулеймана принесла 40-летней знаменитости мировое признание.

Халит Эргенч в роли Сулеймана / Фото: скриншот с видео

После завершения съемок в "Великолепном веке" Халит продолжил играть дальше в сериалах, но не только в турецких. Однако звезда не нагружает себя актерской работой. Эргенч появился в таких картинах, как "Али и Нино", "Красный Стамбул", "Расцвет империй: Османское государство" и других.

Халит Эргенч / Фото: instagram.com/halitergencresmi

Сейчас актеру 52 года. Он состоит в браке с актрисой Бергюзар Корель. Вместе пара воспитывает троих детей – сыновей Али и Хана и дочь Лейлу.

Халит Эргенч с женой / Фото: instagram.com/halitergencresmi

Мерьем Узерли (Хюррем)

Роль Хюррем-султан в культовом сериале "Великолепный век" принесла 27-летней немецко-турецкой актрисе Мерьем Узерли безумный успех и популярность.

Мерьем Узерли в роли Хюррем / Фото: скриншот с видео

Хотя работа над фильмом далась знаменитости нелегко. У звезды были проблемы с турецким языком, так что много реплик она просто заучила. Также из сериала Мерьем ушла со скандалом. Она не доиграла даже в третьем сезоне. Как оказалось, у нее было несколько нервных срывов, и она попала в психбольницу. Специалисты поставили ей такие диагнозы "синдром эмоционального выгорания", переутомление и истощение.

Мерьем Узерли / Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

В тот же период в Узерли были серьезные проблемы в личной жизни. В начале 2013 года актриса со скандалом рассталась с турецким бизнесменом Джаном Атешем. А уже в конце августа звезда сообщила, что находится в четвертом месяце беременности. В 2014 году артистка родила дочь Лару.

Мерьем Узерли с детьми / Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Во второй раз стала мамой артистка в 2021 году. Узерли родила девочку Лили Кои. А вот отца своего второго ребенка знаменитость тщательно скрывает. Единственное, что известно, что возлюбленный артистки – американский бизнесмен.

Мерьем Узерли с детьми / Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Карьера 39-летней Мерьем сейчас активно развивается. После съемок в сериале "Великолепный век" актриса начала получать главные роли в турецких сериалах.

Мерьем Узерли / Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Вахиде Перчин (Хюррем)

Турецкая актриса заменила в "Великолепном веке" Мерьем Узерли. На момент съемок ей было 47 лет.

Вахиде Перчин в роли Хюррем / Фото: скриншот с видео

Такую замену восприняли далеко не все зрители. Тем не менее Вахиде сыграла роль Хюррем, которая по сюжету была уже в зрелом возрасте. Более того, сниматься в ленте актриса начала сразу после того, как поборола рак молочной железы.

Вахиде Перчин / Фото: instagram.com/vahide_percin1

Сейчас 57-летняя артистка продолжит сниматься в кино. Что в Вахиде происходит в личной жизни – неизвестно. У актрисы есть дочь Ализе, которая родилась в браке с Алтаном Гердюмом.

Вахиде Перчин с дочерью / Фото: instagram.com/vahide_percin1

Нур Феттахоглу (Махидевран-султан)

Турецко-немецкая актриса снялась в сериале "Великолепный век" в 30 лет. Роль Махидевран-султан принесла звезде популярность, однако Нур Феттахоглу к этому уже успела построить успешную карьеру.

Нур Феттахоглу в роли Махидевран-султан

В настоящее время артистка активно снимается в кино. Нур играла в таких картинах, как "На жизненном пути", "Дети сестер", "Сумасшедшие" и многих других.

Нур Феттохоглу / Фото: instagram.com/eclipsnf

Знаменитость была дважды замужем. От второго мужа, с которым артистка прожила в браке восемь лет, у нее есть дочь Элиса. В настоящее время 42-летняя Нур самостоятельно воспитывает ребенка.

Нур Феттахоглу с дочерью / Фото: instagram.com/eclipsnf

Небахат Чехре (Айше Хафса Султан, мать Сулеймана)

Турецкая актриса до "Великолепного века" снялась во многих турецких сериалах, однако роль Айше принесла 67-летней знаменитости мировую известность.

Небахат Чехре в роли Айше Хафса Султан / Фото: скриншот с видео

После завершения проекта, Небахат продолжила сниматься в турецких сериалах. Впрочем, на экранах актриса появляется очень редко.

Небахат Чехре / Фото: instagram.com/nebahatcehre

Сегодня знаменитости 79 лет. Небохат была дважды замужем, она даже ставила карьеру на паузу ради семьи. Однако оба брака распались.

Небахат Чехре / Фото: instagram.com/nebahatcehre

Окан Ялабик (Ибрагим-паша)

Турецкий актер сыграл роль Ибрагима-паши в 32 года. Роль принесла Окану безумную мировую известность и немало наград. Даже сам Ялабик считает работу в сериале "Великолепный век" самой успешной в его карьере.

Окан Ялабик в роли Ибрагима-паши / Фото: скриншот с видео

После завершения фильма актер дальше начал сниматься в кино. Правда, столь успешной роли у Окана уже не было.

Сегодня знаменитости 44 года. Окан холостяк, также у него нет детей.

Окан Ялабик / Фото: instagram.com/okanyalabikresmi

Сельма Эргеч (Хатидже Султан, младшая сестра Сулеймана)

Для турецкой актрисы роль Хатидже Султан, которую она воплотила на экранах в 32 года, стала одной из самых успешных в ее карьере.

Сельма Эргеч в роли Хатидже Султан / Фото: скриншот с видео

После завершения фильма артистка продолжила сниматься в турецких картинах.

Сельма Ергеч / Фото: instagram.com/selmaergecofficial

Сейчас Сельме 44 года. Она живет в браке с бизнесменом Джаном и воспитывает дочь Майю.

Сельма Ергеч / Фото: instagram.com/selmaergecofficial

Пелин Карахан (Михримах Султан, дочь Сулеймана и Хюррем)

Турецкая актриса сыграла роль Михримах Султан, которая принесла ей мировую известность, в 26 лет.

Пелин Карахан в роли Михримах Султан / Фото: скриншот с видео

После завершения "Величного века" артистка продолжила играть в кино, правда, безумный успех ленты не имели.

Пелин Карахан / Фото: instagram.com/pelinkarahan

В 2014 году Пелин вышла замуж. Мужем знаменитости стал турецкий бизнесмен Бедро Гюнтай. Сейчас актрисе 38 лет она воспитывает сыновей Али Демира и Джана Эюпа.

Пелин Карахан с мужем / Фото: instagram.com/pelinkarahan

Мехмет Гюнсюр (Шехзаде Мустафа, сын Сулеймана и Махидевран)

Турецкий актер сыграл свою самую знаковую роль в 35 лет.

Мехмет Гюнсюр в роли Шехзаде Мустафы / Фото: скриншот с видео

После завершения съемок в "Великолепном веке" у знаменитости больше не было таких успешных ролей.

Мехмет Гюнсюр / Фото: instagram.com/mehmet.gunsur

Мехмет же переехал в Рим, Италия. Там он живет вместе со своей женой, режиссером Екатериной Моджи. 47-летний актер воспитывает двоих детей – сына Али и дочь Майю.

Мехмет Гюнсюр с женой / Фото: instagram.com/mehmet.gunsur

Бурак Озчивит (Малкочоглу Бали-бей)

Турецкий актер сыграл роль османского воина в 27 лет. После выхода ленты на экран Бурак стал очень популярен.

Бурак Отчивит в роли Малкочоглу Бали-бея / Фото: скриншот с видео

После этого знаменитость снялась во многих известных картинах, среди них — "Королек — птичка певчая", "Бесконечная любовь", "Брат мой" и другие.

Кстати, после выхода на экраны "Великолепного века" артист дал интервью Екатерине Осадчей, где признавался на украинском языке в любви к Украине и планировал посетить Киев.

Бурак Озчивит / Фото: instagram.com/burakozcivit

Однако когда началась полномасштабная война, актер и словом не оговорился о российском вторжении. Вместо этого за гонорар поехал летом 2022 года в Россию. Турок также знаком с Кадыровым и даже бывал в Чечне, правда, тоже за деньги.

Бурак Озчивит / Фото: instagram.com/burakozcivit

38-летний актер состоит в браке с актрисой Фахрие Эвджен, которая ему двоих сыновей.

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен / Фото: instagram.com/burakozcivit

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