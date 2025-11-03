ТСН в социальных сетях

Сериалы "Игра престолов" и "Белый лотос" запретили в Украине: в чем причина

Также украинцы не смогут посмотреть еще ряд популярных фильмов.

Постер сериала "Игра престолов"

Постер сериала "Игра престолов" / © ТСН.ua

Четвертый сезон сериала "Игра престолов" и третий "Белого лотоса", а также фильмы "Довод" и "Крейвен" запретили к показу в Украине.

На это обратил внимание основатель "Загона киноманов" Виталий Гордиенко. Он, похоже, решил посмотреть четвертый сезон "Игры престолов", однако не смог этого сделать, поскольку его известили, что этот контент недоступен к просмотру в Украине из-за участия в ленте лица, представляющего угрозу национальной безопасности.

Именно такое оповещение получают украинцы, которые хотят посмотреть четвертый сезон "Игры престолов"

Речь идет о российском актере Юрии Колокольникове. 21 августа россиянин попал в "черный список" Украины, поскольку тот не стыдиться подыгрывать пропаганде и работает на телеканале, что транслирует нарративы кремля.

Юрий Колокольников / © Associated Press

Издание "Буквы" обратилось в Госкино за комментариями. Выяснилось, что стриминговые платформы выполняют решение Минкульта. Сейчас Госкино также ведет переговоры с международными компаниями, чтобы ограничить доступ к этим проектам для украинских пользователей на глобальных платформах.

Отметим, Юрий Колокольников - российский актер, который также снимается в проектах в Голливуде. Артист не делал публичных комментариев о полномасштабной войне Украине. Тем не менее, он остается в России и не стыдится участвовать в пропагандистских проектах. 21 августа этого года россиянина внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Таким образом актер поплатился за подыгрывание пропаганде.

