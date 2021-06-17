Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Сестра Дмитрия Комарова показала его в детстве на архивном фото

Сестра Дмитрия Комарова показала его в детстве на архивном фото

Сестра Дмитрия Комарова показала его в детстве на архивном фото

instagram.com/komarova_angelina

Сегодня телепутешественник празднует день рождения.

Сегодня, 17 июня, день рождения празднует ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров.

Телепутешественнику исполняется 38 лет. По этому случаю младшая сестра Комарова Ангелина поздравила его с праздником. На странице в Instagram девушка разместила архивный снимок, на котором они с братом изображены еще совсем маленькими.

Дмитрий обнимает младшую сестренку. "Узнаете маленького путешественника? Самый крутой в мире старший брат!" — подписала фото Ангелина.

© instagram.com/komarova_angelina
instagram.com/komarova_angelina

Подписчики Комаровой присоединились к поздравлениям и пожелали Дмитрию всего наилучшего:

  • С днем рождения Дмитрий! Здоровья, успехов во всем! Самый лучший
  • Да, милый мальчик с фото стал прекрасным человеком и, самое главное, остался искренним и жизнерадостным, любит жизнь. Пусть сбудутся все заветные мечты
  • Какие вы с Димой классные! С Днем рожденья!

Напомним, что несколькими днями ранее день рождения отпраздновал напарник Дмитрия Комарова по проекту "Мир наизнанку" Александр Дмитриев. По этому случаю ведущий показал забавные фото именинника с путешествий.