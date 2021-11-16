Сестра экс"НЕАНГЕЛА" Вики о ее публичной ссоре со Славой: "Вы все узнаете"

Ульяна вступилась за родного человека.

В публичную ссору певиц, экс-участниц группы "НЕАНГЕЛЫ" Славы Каминской и Виктории Смеюхи вмешалась родная сестра Вики.

Отметим, что на странице в Instagram Виктория разместила видео, где в ресторане ест огромный торт с изображением Славы. В свою очередь Каминская не сдержалась и отреагировала на выброс экс-коллеги. Артистка отметила, что это выглядело пошло и совсем не смешно. Также пользователи захейтили Смеюху за поступок.

Сестра Вики Ульяна не смолчала и решила немного пролить свет на ситуацию. В Instagram-stories женщина поделилась, что вчера получила ряд сообщений от удивленных пользователей. Она призвала юзеров не торопиться с выводами.

"Знаю, что многих повергла в шок ситуация с моей сестрой и Славой. Мне вчера писали люди в недоумении. Я читала комментарии у обоих и страшные нападки на моего родного человека, слушала угрозы Славы. Поэтому, всех здравомыслящих прошу обратить внимание на то, что дыма без огня никогда не бывает! И что главная фраза нашей семьи на протяжении многих лет: "Ну, родная, ну потерпи, это же работа" больше никогда не будет сказана. А еще зайдите в Google и прочтите, что такое "буллинг" и " абьюз", – написала она.

instagram.com/ylyasha82

Вскоре Ульяна опубликовала видеообращение, где заявила, что очень надеется, что скоро фаны узнают всю правду о том, что действительно происходило в группе.

"Вы знаете, в этой жизни все тайное всегда становится явным. Я очень-очень рассчитываю на то, что происходящее 15 лет в группе "НЕАНГЕЛЫ" тоже станет когда-то явью. Вы все узнаете, просто не судите сейчас мою сестру. Вы очень ошибаетесь в своих утверждениях и злых комментариях", – добавила бизнесвумен.

instagram.com/ylyasha82

Также она извинилась перед Викой за то, что дала ее в обиду. Родной человек звезды вспомнил, что когда-то разбил нос обидчику 14-летней Смеюхи. Ульяне обидно, что не смогла уберечь сейчас свою сестру.

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