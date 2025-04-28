Сестра Ивасюка гневно разнесла предательниц Повалий и Лорак из-за кражи песни "Червона рута"

Таисия Повалий и Ани Лорак

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Сестра украинского композитора и автора песен Владимира Ивасюка гневно разнесла певиц-предательниц Таисию Повалий и Ани Лорак.

Оксана Ивасюк говорит, что скандальные артистки не имеют права исполнять песни ее брата, которые принадлежать ей и сестре Галине. Когда предательницы поют композиции Ивасюка, то фактически воруют их. В интервью Oboz.ua Оксана отмечает, что ее семья не позволит предательницам исполнять треки легендарного брата. Более того, Ивасюк убеждена, что петь в России украинские композиции, это вообще за пределом человечности.

"Прежде всего, что хочу сказать этим "артисткам": они нарушают авторские права, принадлежащие нашим семьям – моей и сестры Галины. Ни Ани Лорак, ни Таисия Повалий не имеют права исполнять песни Владимира Ивасюка. Они фактически воруют чужое достояние. Эти исполнительницы приняли решение жить в стране дикарей, хорошо – это их выбор. Но петь там песни украинцев – большого, мужественного народа, который борется – это, извините, просто за пределом человечности", - сказала сестра композитора.

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Ани Лорак и Таисия Повалий

Оксана Ивасюк также вспомнила, как Таисия Повалий цинично пела для россиян "Червону руту", когда оккупанты обстреляли Киев ракетами. По ее словам, предательница продемонстрировала глубокое нравственное падение.

"Повалий вообще как-то спела "Червону руту" в день, когда в Киев в очередной раз прилетело много ракет. Это беспрецедентный мировой случай, глубокое моральное падение! Это не просто культурная пропасть – это этический крах. Свою жизнь, свой талант кинули под ноги дикарям", - добавила Ивасюк.

Тем временем семья композитора не против, когда украинские артисты перепевают его песни. Недавно группа TVORCHI удивила новым звучанием композиции "Я піду в далекі гори".