Сестра Маши Ефросининой, которая живет в Москве, показала, как 13-летие дочери от Ющенко праздновала

Младшая сестра ведущей Маши Ефросининой Лиза Ющенко, проживающая в России, отпраздновала день рождения своей дочери Варвары.

10 марта Варваре, которую Лиза родила от сына экс-президента Украины Виктора Ющенко, Андрея Ющенко, исполнилось 13 лет. В честь девочки знаменитая мама устроила шумную вечеринку. Правда, где проходило событие, Ющенко не указала.

Для своего праздника 13-летняя Варвара выбрала атласное платье-ночнушку черного цвета, Лиза была в блестящей комбинации нежно-розового цвета.

Лиза Ющенко с дочерью Варварой / Фото: instagram.com/liza_u

Лиза Ющенко с дочерью Варварой / Фото: instagram.com/liza_u

Дочь Лизы Ющенко Варвара / Фото: instagram.com/liza_u

Дочь Лизы Ющенко Варвара / Фото: instagram.com/liza_u

Интересно, что на дне рождения внучки была и мама Маши Ефросининой и Лизы Ющенко – Людмила, которая охотно танцевала с именинницей.

Дочь Лизы Ющенко с бабушкой Людмилой — женщина сейчас живет в Польше вместе с сыном Ефросининой / Фото: instagram.com/liza_u

А вот была ли на дне рождения племянницы сама Ефросинина – неизвестно.

Напомним, что несколько недель назад Маша Ефросинина призналась, что с началом полномасштабной войны ее отношения с младшей сестрой Лизой Ющенко испортились. Оказалось, что позиция по поводу войны у сестер разная. Общение родных людей свелось почти до нуля. По словам Ефросининой, сейчас она почти не общается с Лизой и ей больно обсуждать эту тему.

Отметим, что Елизавета Ющенко была замужем за сыном экс-президента Украины Виктора Ющенко Андреем до 2012 года. В браке с ним родила дочь Варвару.

В 2014 году Елизавета вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал российский бизнесмен Сергей, которому Лиза родила сына и с которым переехала жить в Москву.

Читайте также: