Сестра Майкла Джексона заявила, что он издевался над ней: "Называл свиньей, коровой и шлюхой"

Сестра Майкла Джексона заявила, что он издевался над ней: "Называл свиньей, коровой и шлюхой"

По ее словам, певец дразнил ее из-за лишнего веса.

Известная американская певица, младшая сестра Майкла Джексона – Джанет – заявила, что звездный брат издевался над ней.

Так, в новом документальном фильме "Джанет", премьера которого состоится вскоре в США и Великобритании, артистка поделилась неприятными моментами с детства, когда Майкл дразнил ее из-за лишнего веса. Джанет рассказала, что звезда часто был жестоким и резким даже с родными людьми. Об этом пишет Daily Mail.

Майкл Джексон и Джанет Джексон в детстве / Getty Images

"Было время, когда Майк дразнил меня и обзывал. Называл свиньей, кобылой, коровой, шлюхой. Он смеялся над этим, и я тоже смеялась, но где-то внутри было больно. Когда кто-то говорит, что ты слишком толстый, то это влияет на тебя ", – поделилась Джексон.

Также продюсер поделилась, что ее проблемы с весом начались, когда она получила роль в ситкоме 1970-х "Хорошие времена". Тогда Джанет было 11 лет. По ее словам, стресс она заедала. Многие годы у певицы были проблемы с самооценкой.

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