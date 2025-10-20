Сестра погибшей звезды "Дизель Шоу" Поплавской впервые рассказала о раскаянии водителя-виновника в ДТП

Марина Поплавская / © instagram.com/poplavskaya.m

Ровно семь лет назад 20 октября ушла из жизни украинская актриса и звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Сестра погибшей — Людмила - рассказала, как изменилась жизнь семьи после гибели знаменитости, и поделилась теплыми, но мучительными воспоминаниями. Родной человек актрисы признался, что время не уменьшило тоску. Она рассказала, что недавно посетила могилу Марины, и поделилась трогательной историей, которая произошла прямо там. По ее словам, к ней подошел бездомный пес, который не отходил ни на шаг, пока Людмила не ушла.

"Я просто шокирована. Прибежала собака, крутилась рядом, потом легла возле могилы и сидела там, пока я не ушла. Не знаю, знак это или нет, но мне кажется, что Марина рядом", — вспомнила Людмила в комментарии для Oboz.ua.

Могила Марины Поплавской

После аварии семья неоднократно встречалась с водителем, который тогда был за рулем. Людмила говорит, что муж просил прощения, однако это не может вернуть прошлое. Она вспоминает те моменты с болью и разочарованием, ведь трагедии можно было избежать: "Он сказал: "Простите меня, если сможете". Но простить сложно, когда жизнь человека оборвалась из-за халатности. Ехать ночью только с одним водителем - это преступление. И ценой этого стала смерть Марины".

Женщина также рассказала, что только недавно начала получать от водителя компенсацию. Впрочем, для нее эти деньги не имеют никакой ценности, ведь потерю близкого человека ничем не восполнишь.

"Жизнь бесценна, если кто-то думает, что можно компенсировать трагедию деньгами — я так не считаю", — отметила Людмила.

Марина Поплавская

Ежегодно 20 октября родные и близкие собираются на могиле актрисы в Житомире, чтобы почтить ее память. Людмила говорит, что в этот день всегда приходит много людей — коллеги, друзья, даже незнакомцы. Она засаживает могилу хризантемами, которые теперь стали символом памяти о сестре.

Несмотря на годы, боль не исчезает. Людмила признается, что до сих пор не может смотреть выпуски "Дизель Шоу", однако часто просматривает старые видео с Мариной и обновляет ее страницу в соцсетях, чтобы память о ней жила.

"Человек живет, пока его помнят. И я вижу, что Марину помнят тысячи людей. Она всегда жила для других — для детей, для зрителей, для семьи. И даже после смерти продолжает объединять людей", — подчеркнула сестра актрисы.

Стоит отметить, что актриса Марина Поплавская ушла из жизни ровно семь лет назад — 20 октября 2018 года. Авария, произошедшая на трассе в Киевской области, унесла жизнь артистки, которая вместе с коллегами возвращалась с гастролей.

