Сестра Поплавской обвинила Крутоголова во лжи и раскрыла правду об обещанных ее дочерям квартирах

Егор Крутоголов и Марина Поплавская

Родная сестра актрисы Марины Поплавской - Людмила - обвинила руководителя "Дизель Студио" Егора Крутоголова во лжи и объяснила, что не так с обещанными ее дочерям квартирами.

Людмила очень сильно возмущена поведением и поступками участников "Дизель шоу" после гибели Марины Поплавской. Более того, сестра актрисы говорит, что особенно ее шокирует ложь. По ее словам, в одном из интервью Егор Крутоголов рассказывал, как "Дизель шоу" помогало с лечением родителей Марины Поплавской. Однако Людмила в разговоре с Алиной Доротюк уверяет, что этого быть не могло, поскольку их родители уже на тот момент умерли.

"В одном из интервью один из актеров сказал такую фразу, что мы появились в жизни Марины, когда ей было очень трудно. Кстати, "Дизель шоу" возникло в 2015 году. Он говорит: "Мы помогали лечить больных родителей, Мариночка нас очень благодарила, а нужно было благодарить Вселенную". Но есть одна проблемка. К тому времени родителей уже не было среди живых. Я не знаю, о чем этот человек говорит: кого он лечила, кому он помогала. Это Крутоголов", - говорит сестра Поплавской.

Марина Поплавская / © Дизель Шоу Facebook

Также Людмила объяснила, что не так с обещанными квартирами племянницам погибшей Поплавской. Так, в "Дизель Студио" утверждали, что открыли девочкам депозиты. За эти средства планировали приобрести квартиры племянницам Поплавской. Но Людмила утверждает, что никаких депозитов не было. Также она говорит, что с ней связывались и намекали, что "Дизель Студио" хотят помочь ее семье, но надо об этом попросить. Однако Людмила принципиально этого не делает, поскольку перед этим ее обвиняли в "вымогательстве денег" и "шантаже".

"Никто не может открыть никаких депозитов, потому что это совершенно чужие люди и совершенно чужие дети. Когда речь идет о средствах, о какой-то покупке, то это документ, который это подтверждает. Сначала была тема депозитов, потом появилась тема квартир. Напрямую они не выходили, искали людей, которые могли бы со мной говорить. Мне был звонок, одна женщина-депутат в Житомире сказала, что мне хотят, но мы не просим. Перед этим говорили, что я требую средства, шантажирую, а потом хотят помочь", - заявила Людмила.

Марина Поплавская с сестрой и племянницами / © скриншот с видео

Отметим, Марина Поплавская была участницей проекта "Дизель шоу". 20 октября 2018 года актриса трагически погибла в жутком ДТП во время возвращения с гастролей. Водитель автобуса, который вез артистов в Киев, заснул за рулем. Ранее сестра Поплавской рассказала о раскаянии мужчины, который был виновником аварии.