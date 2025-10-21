Сестра Поплавской показала памятник актрисе и раскрыла причину конфликта с "Дизель шоу" из-за него

Марина Поплавская / © Дизель Шоу Facebook

Родная сестра Марины Поплавской, которая ранее обвинила Егора Крутоголова из "Дизель Студио" во лжи, показала памятник погибшей актрисы и объяснила, почему из-за него был конфликт с проектом "Дизель шоу".

Юмористки не стало 20 октября 2018 года. Семь лет назад Марина Поплавская погибла в жутком ДТП, когда вместе с другими участниками "Дизель шоу" ночью возвращалась с гастролей в Киев. Похоронили артистку 22 октября в Житомире на Корбутовском кладбище. Сестра погибшей актрисы в интервью Алине Доротюк говорит, что памятник Марине Поплавской устанавливала ее семья. Кроме того, волонтеры пожертвовали средства. В общем, памятник белого цвета и состоит из трех частей. Фото Людмила выбрала из последнего фотосета сестры. Также на памятнике надписи выполнены на двух языках - украинском и польском.

Памятник Марине Поплавской / © скриншот с видео

"В финансировании этого памятника участвовала семья и 11 женщин-благотворительниц, которые пожертвовали средства на установку этого памятника", - говорит сестра погибшей актрисы.

Правда, из-за памятника у Людмилы возник конфликт с "Дизель шоу". Ранее руководитель проекта Егор Крутоголов заявлял, что они якобы подготовили два памятника Поплавской - один на могилу, а другой - для города Житомир. Впрочем, якобы именно из-за Людмилы не удалось их установить. Сестра актрисы говорит, что памятник должна устанавливать семья. Что же касается того, что для города Житомир, то его не установили, поскольку не удалось собрать достаточного количества голосов горожан.

"Относительно памятника на кладбище... Памятник имеет право устанавливать родня, то есть я. Относительно памятника в городе Житомир. Поступила ко мне информация, что они приехали решать вопрос об установлении памятника. Была собрана комиссия и был проведен общественный опрос. Комиссия согласовала сквер Лятушинского, а общественный опрос не набрал должного количества голосов", - говорит Людмила.

Именно такой памятник в "Дизель шоу" предлагали установить Марине Поплавской в Житомире / © скриншот с видео

Но сестра Марины Поплавской и не скрывает, что была против установки памятника, который подготовили "Дизель шоу". Людмила говорит, что его вид был ужасным. По словам сестры погибшей артистки, скульптура вообще ничем не напоминала Марину Поплавскую.

"Я была против, я писала обращение главе городской власти о том, что я против этого памятника, потому что я видела его вид. Он не то что неуместен, он ужасен просто. Скульптура ничем не напоминает мою сестру. Такое одоробало не должно стоять нигде. Если вы уже взялись за это дело, то надо сделать его хорошо", - говорит Людмила.

Напомним, ранее сестра Марины Поплавской впервые рассказала о раскаянии водителя автобуса, из-за которого стало ДТП, в котором погибла артистка.