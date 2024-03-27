Сестра предательницы Наташи Королевой эмоционально обратилась к украинцам: "Слава ВСУ"

Старшая сестра певицы-предательницы Наташи Королевой, популярная в 90-х певица Руся эмоционально обратилась к украинцам.

Знаменитость, настоящее имя которой Ирина Осауленко, публично выразила поддержку родной Украине. Соответствующим видео с речью Руси в TikTok поделился пользователь с ником pacharom88.

В ролике звезда 90-х, которая уже более 30 лет живет в Америке, держит в руках украинский флаг и подчеркивает, что Украина обязательно победит в кровавой войне, которую устроила Россия:

"Я хочу сказать, что после 24 февраля у нас все изменилось. Хотя я уже 30 лет живу в Америке, но мы на телефонах, мы смотрим новости дома. Потому что у меня дома моя тетя, мои братья и их сыновья. У нас сердце обливается кровью. Слава Украине! Мы победим! Слава ВСУ!" – сказала сестра запроданки Королевой.

Старшая сестра предательницы Наташи Королевой поддержала Украину

В свою очередь пользователи отметили, насколько разными могут быть сестры. Когда одна всем сердцем желает победы родной Украине, вторая зарабатывает кровавые рубли в стране-террористке:

Какие разные сестры. Спасибо тебе, Руся

Такие разные сестры. Королева запроданка, а Руся патриотка

От одной матери такие две разные сестры

Певица Руся и Наташа Королева / Фото: instagram.com/koroleva_fan_music

Певица Руся сейчас / Фото: instagram.com/irinaossaoulenko

Напомним, что киевлянка Наташа Королева вместе со своим мужем-стриптизером Тарзаном уже много лет живет и работает в России. После полномасштабного российского вторжения Королева не осудила действия страны-террористки, а продолжила петь для российских оккупантов и зарабатывать кровавые российские рубли.

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