Сестра Ротару поставила на место хейтеров и раскрыла правду, где они проживают во время войны

София и Аурика Ротару

Украинская певица Аурика Ротару отреагировала на скандал, который поднялся после публикации фото из Киева ее сестры Софии.

Так, на днях впервые за долгое время 78-летняя легенда украинской эстрады София Ротару снова появилась в лентах соцсетей. Артистка поделилась солнечными кадрами со столичного Андреевского спуска и Стеклянного моста и очаровала стильным образом. Правда, в комментариях не все были довольны такому возвращению.

В частности, кроме комментариев с комплиментами, на артистку обрушилась волна хейта. Некоторым юзерам не понравилась позиция Ротару и они упрекнули ее за молчание во время полномасштабной войны и отсутствие громких публичных заявлений. На защиту родного человека стала Аурика. В комментариях она отметила, что всегда жила и живет с сестрой в Киеве. Более того, добавила, что они никогда не открещивалась от помощи украинской армии и делают это постоянно.

Комментарии под видео с Софией Ротару на TikTok-канале GOPATSA

"Опомнитесь, люди, столько грязи... Мы жили и живем в Киеве, никуда не выезжали и помогаем парням — постоянные благотворительные концерты", — резко написала Аурика Ротару под одним из видео Ярослава Гопаца в TikTok, под которым и развернулась дискуссия между украинцами.

Напомним, недавно путинист Филипп Киркоров неожиданно признался в своей горячей приверженности к Софии Ротару и показал с ней видео.