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Сестра Ротару призналась, планирует ли певица давать концерты во время войны

Сестра Ротару призналась, планирует ли певица давать концерты во время войны

Сестра Ротару призналась, планирует ли певица давать концерты во время войны

София Ротару и Аурика Ротару

Артистка назвала условие, при котором звезда сможет вернуться на сцену.

Украинская певица Аурика Ротару высказалась о намерениях ее сестры, артистки Софии Ротару возвращаться на сцену.

Младшая сестра Ротару говорит, что сейчас ее родной человек чувствует себя хорошо, однако организовывать какие-либо шоу во время войны не собирается. Тем не менее, по мнению Аурики, с наступлением мира в Украине София Михайловна возможно еще порадует фанатов своими выступлениями.

"Со здоровьем все в порядке. Увидеть ее на сцене – не знаю. Если закончится война, то, возможно, будут и концерты. Сейчас пока нет", — поделилась Аурика в комментарии Rostyslove Production.

София Ротару и Аурика Ротару / ©
София Ротару и Аурика Ротару

Отметим, София Ротару с начала полномасштабной войны полностью приостановила свою творческую деятельность. Исполнительница не выпускает новые песни и не анонсирует никаких концертов. В Сети говорят, что артистка покинула Украину и сейчас проживает за границей с семьей. Она изредка появляется в соцсетях с поздравлениями на праздники и иногда освещает преступления окупантов.

Напомним, недавно певица Оксана Билозир высказалась о молчаливой позиции Софии Ротару во время войны и объяснила, почему звезду нужно уважать.

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