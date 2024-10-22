Сестра Ротару призналась, планирует ли певица давать концерты во время войны

Украинская певица Аурика Ротару высказалась о намерениях ее сестры, артистки Софии Ротару возвращаться на сцену.

Младшая сестра Ротару говорит, что сейчас ее родной человек чувствует себя хорошо, однако организовывать какие-либо шоу во время войны не собирается. Тем не менее, по мнению Аурики, с наступлением мира в Украине София Михайловна возможно еще порадует фанатов своими выступлениями.

"Со здоровьем все в порядке. Увидеть ее на сцене – не знаю. Если закончится война, то, возможно, будут и концерты. Сейчас пока нет", — поделилась Аурика в комментарии Rostyslove Production.

София Ротару и Аурика Ротару

Отметим, София Ротару с начала полномасштабной войны полностью приостановила свою творческую деятельность. Исполнительница не выпускает новые песни и не анонсирует никаких концертов. В Сети говорят, что артистка покинула Украину и сейчас проживает за границей с семьей. Она изредка появляется в соцсетях с поздравлениями на праздники и иногда освещает преступления окупантов.

Напомним, недавно певица Оксана Билозир высказалась о молчаливой позиции Софии Ротару во время войны и объяснила, почему звезду нужно уважать.

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