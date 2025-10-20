Сестра Ротару раскрыла правду об их встречах в Украине и чем занимается 78-летняя звезда сейчас

София Ротару и Аурика Ротару

Украинская певица Аурика Ротару, сестра легендарной Софии Ротару, поделилась, как сейчас поддерживает связь со звездной родственницей.

В последнее время в Сети ходили слухи, что София Михайловна якобы живет за границей и не возвращается в Украину во время войны. Но в свой 78-й день рождения она неожиданно опубликовала в Instagram фото из Киева, порадовав поклонников. О том, что звезда таки действительно находится в Украине, рассказывает и ее сестра. Аурика в интервью «Главкому» говорит, что они видятся и постоянно на связи.

«Мы всегда на связи. Есть возможность — встречаемся. Походить по участку, подышать свежим воздухом, поговорить о наших родных. Вообще обо всем. Потому что это семья. Нет возможности — на телефоне: „Как дела? Как ночь прошла? Как у вас, было тихо? А у вас, громко?“. К сожалению, не так часто видимся, потому что сейчас у меня подготовка к концерту, эти воздушные тревоги бесконечные… Не хочется отлучаться, есть чем заняться. Меня дома сейчас собачка ждет целый день — тоже ребенок», — признается Аурика.

Артистка отметила, что на самом деле не любит комментировать жизнь звездной сестры и ее публичное исчезновение. Аурика объяснила, что не хочет рассказывать о жизни других. Но в то же время добавляет, что София Михайловна во время войны много занимается благотворительностью, в частности, занимается фондом.

«Не рассказываю, потому что думаю, что каждый сам, если захочет, расскажет о себе. То, что он захочет. А я только могу сказать, что она в Украине. Она так же переживает за всех нас, за наших ребят, за нашу Украину. У нее есть фонд, который помогает нашим ребятам. Она с нами. Она ни в какой ни в России, ни в Крыму. Она здесь — в Украине», — отметила сестра артистки.

Напомним, недавно в Сети на связь вышел внук Софии Ротару и показал, как за границей развивает свою карьеру.